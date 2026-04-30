El Gobierno de San Juan dio un paso en la modernización administrativa al digitalizar y acelerar el acceso a un trámite clave para los empleados públicos: el recibo de sueldo. A partir del 1 de mayo de 2026, los trabajadores de la Administración Pública podrán obtener este documento de manera online, con disponibilidad prácticamente inmediata tras la acreditación de haberes.

La medida implica un cambio concreto en la dinámica habitual. Hasta ahora, los recibos podían demorar varios días en estar disponibles, lo que generaba complicaciones para quienes necesitaban presentarlos para trámites bancarios, alquileres u otras gestiones personales.

Con el nuevo esquema, el comprobante estará accesible desde el día siguiente al depósito del salario, lo que reduce tiempos de espera y elimina intermediaciones.

El acceso se realizará a través de Ciudadano Digital (CIDI), una plataforma que centraliza distintos servicios del Estado y permite a los usuarios gestionar documentación de forma ágil y segura.

Este sistema funciona como un portal de autogestión, donde cada usuario puede ingresar con sus datos personales y consultar información vinculada a su actividad dentro del ámbito público. La incorporación de los recibos de sueldo se suma así a una serie de herramientas que buscan simplificar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Además de la rapidez, otro de los puntos destacados es la accesibilidad. Al estar disponible en formato digital, el recibo podrá descargarse en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados o dependencias de oficinas administrativas.

Desde el Gobierno señalaron que esta medida se enmarca en un proceso más amplio de digitalización de trámites, orientado a mejorar la eficiencia del Estado y reducir la burocracia. La eliminación del soporte papel también apunta a una gestión más sustentable y ordenada de la información.

Para los empleados públicos, el cambio representa una mejora directa en su operatoria cotidiana. Poder contar con el recibo en tiempo casi real no solo facilita gestiones externas, sino que también permite un mayor control sobre la información salarial.

En paralelo, el uso de plataformas digitales como CIDI refuerza la tendencia hacia un Estado más ágil, donde los trámites pueden resolverse de manera remota, sin filas ni tiempos de espera prolongados.

Con esta decisión, San Juan se suma a otras jurisdicciones que avanzan en la digitalización de servicios clave, con el objetivo de optimizar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios dentro del sistema público.