La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves una movilización en Plaza de Mayo y endureció su postura frente al Gobierno nacional, con críticas al ajuste económico y advertencias sobre una posible profundización de las medidas de protesta.

En el acto central hablaron los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Durante sus intervenciones coincidieron en señalar el impacto social de las políticas económicas y cuestionaron el avance de la reforma laboral.

La movilización se realizó en la previa del Día del Trabajador y tuvo como principal consigna el rechazo al ajuste. Además, la conducción sindical planteó la necesidad de construir una alternativa política de cara a los próximos años, con foco en la justicia social y el empleo.

Uno de los discursos más duros fue el de Octavio Argüello, dirigente de Camioneros, quien afirmó: “Se terminó la paciencia, señor Presidente”, al tiempo que convocó a “profundizar los conflictos” si continúan las medidas oficiales.

Aunque durante el acto surgieron expectativas sobre el posible anuncio de un nuevo paro general, la conducción de la CGT no confirmó nuevas medidas de fuerza.

La jornada comenzó con un homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento. Luego tomó la palabra el sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia, quien llamó a priorizar la unidad y sostuvo que “la realidad es más que el equilibrio fiscal”.

Sobre el escenario estuvieron presentes referentes sindicales de distintos sectores, entre ellos Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Schmid, Sergio Palazzo y Walter Correa, además de representantes de distintos espacios del peronismo.

En sus intervenciones, los dirigentes sindicales también respondieron a sectores que cuestionan el accionar de la CGT frente al Gobierno nacional. Cristian Jerónimo aseguró que la central obrera estuvo “al frente de esta lucha” desde el inicio de la actual gestión.

Jorge Sola, encargado del cierre del acto, remarcó el rol de la CGT en la oposición a las políticas oficiales y convocó a avanzar hacia “un nuevo contrato social” basado en producción, empleo y distribución del ingreso.

La movilización se realizó en un contexto marcado por recientes fallos judiciales vinculados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtiera una cautelar que frenaba parte de la iniciativa oficial.