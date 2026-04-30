Jueves 30 de Abril
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Sociedad > Cocina

Cómo hacer pan de papa casero como las hamburgueserías paso a paso

Más húmedo, esponjoso y resistente, este pan se volvió tendencia. La clave está en el puré de papa y en respetar los tiempos de levado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Pan de papa: fácil, en casa y con el secreto de las mejores hambugueserías. (Foto: @labirrabar)

El pan de papa se convirtió en el gran secreto de las hamburgueserías modernas: más húmedo, suave y resistente que el pan tradicional, permite sostener mejor los jugos de la carne sin romperse. Con una receta simple, es posible replicarlo en casa y lograr un resultado similar al de los locales gastronómicos. 

La clave está en su ingrediente principal: el puré de papa. Este aporta humedad a la masa, lo que permite que el pan se mantenga tierno por más tiempo y con una textura esponjosa característica. A diferencia del clásico pan tipo brioche, esta versión combina ligereza con mayor resistencia. 

 

Ingredientes

  • 500 g de harina 000
  • 200 g de puré de papa (sin manteca ni leche)
  • 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
  • 150 ml de agua o leche tibia
  • 1 huevo
  • 30 g de azúcar
  • 10 g de sal
  • 40 g de manteca blanda
  • 1 huevo extra para pintar
  • Semillas (opcional)

El paso a paso

  • Disolver la levadura en el líquido tibio con el azúcar.
  • En un bowl, mezclar el puré de papa con el huevo.
  • Agregar la levadura activada.
  • Incorporar la harina y la sal.
  • Amasar unos minutos y sumar la manteca.
  • Seguir amasando hasta lograr una masa suave y elástica.
  • Tapar y dejar levar hasta que duplique su tamaño.
  • Dividir en bollos y dar forma redonda.
  • Colocar en una placa y dejar levar nuevamente.
  • Pintar con huevo y agregar semillas si se desea.
  • Hornear a 180° durante 15 a 20 minutos hasta dorar.

 

Además del sabor, otro truco utilizado por hamburgueserías es envolver la hamburguesa terminada en papel durante unos minutos. Esto permite que el vapor humedezca levemente el pan y concentre los sabores del conjunto. 

Así, con pocos ingredientes y respetando la técnica, el pan de papa se consolida como una alternativa casera ideal para elevar cualquier hamburguesa a nivel profesional.

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