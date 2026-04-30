El pan de papa se convirtió en el gran secreto de las hamburgueserías modernas: más húmedo, suave y resistente que el pan tradicional, permite sostener mejor los jugos de la carne sin romperse. Con una receta simple, es posible replicarlo en casa y lograr un resultado similar al de los locales gastronómicos.

La clave está en su ingrediente principal: el puré de papa. Este aporta humedad a la masa, lo que permite que el pan se mantenga tierno por más tiempo y con una textura esponjosa característica. A diferencia del clásico pan tipo brioche, esta versión combina ligereza con mayor resistencia.

Ingredientes

500 g de harina 000

200 g de puré de papa (sin manteca ni leche)

10 g de levadura seca (o 25 g fresca)

150 ml de agua o leche tibia

1 huevo

30 g de azúcar

10 g de sal

40 g de manteca blanda

1 huevo extra para pintar

Semillas (opcional)

El paso a paso

Disolver la levadura en el líquido tibio con el azúcar.

En un bowl, mezclar el puré de papa con el huevo.

Agregar la levadura activada.

Incorporar la harina y la sal.

Amasar unos minutos y sumar la manteca.

Seguir amasando hasta lograr una masa suave y elástica.

Tapar y dejar levar hasta que duplique su tamaño.

Dividir en bollos y dar forma redonda.

Colocar en una placa y dejar levar nuevamente.

Pintar con huevo y agregar semillas si se desea.

Hornear a 180° durante 15 a 20 minutos hasta dorar.

Además del sabor, otro truco utilizado por hamburgueserías es envolver la hamburguesa terminada en papel durante unos minutos. Esto permite que el vapor humedezca levemente el pan y concentre los sabores del conjunto.

Así, con pocos ingredientes y respetando la técnica, el pan de papa se consolida como una alternativa casera ideal para elevar cualquier hamburguesa a nivel profesional.