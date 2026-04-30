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Cómo hacer pan de papa casero como las hamburgueserías paso a paso
POR REDACCIÓN
El pan de papa se convirtió en el gran secreto de las hamburgueserías modernas: más húmedo, suave y resistente que el pan tradicional, permite sostener mejor los jugos de la carne sin romperse. Con una receta simple, es posible replicarlo en casa y lograr un resultado similar al de los locales gastronómicos.
La clave está en su ingrediente principal: el puré de papa. Este aporta humedad a la masa, lo que permite que el pan se mantenga tierno por más tiempo y con una textura esponjosa característica. A diferencia del clásico pan tipo brioche, esta versión combina ligereza con mayor resistencia.
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 200 g de puré de papa (sin manteca ni leche)
- 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
- 150 ml de agua o leche tibia
- 1 huevo
- 30 g de azúcar
- 10 g de sal
- 40 g de manteca blanda
- 1 huevo extra para pintar
- Semillas (opcional)
El paso a paso
- Disolver la levadura en el líquido tibio con el azúcar.
- En un bowl, mezclar el puré de papa con el huevo.
- Agregar la levadura activada.
- Incorporar la harina y la sal.
- Amasar unos minutos y sumar la manteca.
- Seguir amasando hasta lograr una masa suave y elástica.
- Tapar y dejar levar hasta que duplique su tamaño.
- Dividir en bollos y dar forma redonda.
- Colocar en una placa y dejar levar nuevamente.
- Pintar con huevo y agregar semillas si se desea.
- Hornear a 180° durante 15 a 20 minutos hasta dorar.
Además del sabor, otro truco utilizado por hamburgueserías es envolver la hamburguesa terminada en papel durante unos minutos. Esto permite que el vapor humedezca levemente el pan y concentre los sabores del conjunto.
Así, con pocos ingredientes y respetando la técnica, el pan de papa se consolida como una alternativa casera ideal para elevar cualquier hamburguesa a nivel profesional.