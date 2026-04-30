En el departamento Rivadavia quedó inaugurada una nueva delegación del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites a los vecinos de la zona.

El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Gobierno, Laura Palma; autoridades del Registro Civil; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, y vecinos del barrio Jardín Policial, donde se encuentra la nueva sede.

La oficina está ubicada en calles Tulum y Victoria, y permitirá realizar gestiones como emisión de DNI, pasaportes, y registro de nacimientos, matrimonios y uniones convivenciales. Según se informó, el objetivo es descentralizar servicios y reducir tiempos de espera y traslados.

La nueva delegación está destinada a beneficiar de manera directa e indirecta a más de 90.000 personas, que conforman la población del departamento Rivadavia.

Durante la inauguración, Orrego destacó la importancia de acercar los servicios del Estado a los vecinos y señaló que la medida forma parte de un esquema de descentralización administrativa.

La nueva sede se integra a la red ya existente en el departamento, que incluye oficinas en Avenida Libertador 4352 Oeste y en el barrio Aramburu, ampliando la cobertura territorial del Registro Civil.

También participó del acto la presidenta de la Unión Vecinal del barrio, María Ester Castán, quien se refirió a la apertura como un pedido sostenido por los vecinos de la zona.

La inauguración se enmarca en el plan de expansión del sistema registral provincial, que contempla nuevas sedes, mejoras en infraestructura e incorporación de tecnología en distintos puntos de San Juan.