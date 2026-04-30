El Gobierno nacional anunció una inversión de un laboratorio extranjero para potenciar la genética bovina en Argentina, con el objetivo de producir semen sexado en el país y mejorar la productividad del rodeo. La iniciativa estará a cargo de la empresa estadounidense Sexing Technologies, líder global en desarrollos reproductivos.

El proyecto representa un avance estratégico para el sector agroindustrial, ya que permitirá incorporar tecnología de alto nivel que hasta ahora no se producía localmente. Con este desarrollo, Argentina contará con el primer laboratorio de este tipo en su territorio y uno de los más avanzados de América Latina.

La inversión se llevará adelante en el Centro Genético Las Lilas, ubicado en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Allí se producirá semen sexado, una herramienta clave que permite seleccionar el sexo de las crías y mejorar la eficiencia productiva de los rodeos.

Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que el desembarco cuenta con el acompañamiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), lo que facilita la llegada de inversiones de alto impacto y posiciona al país como destino atractivo para empresas del sector.

Según indicaron fuentes oficiales, la iniciativa apunta a aumentar la competitividad de la ganadería argentina, optimizar la calidad genética del rodeo y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.

Además, remarcaron que este tipo de tecnología permitirá mejorar los índices reproductivos, incrementar la eficiencia en la producción de carne y leche y consolidar el perfil del país como referente en genética de precisión y producción de alimentos a nivel global.

La inversión se da en un contexto donde la innovación genética y la incorporación de tecnología aparecen como factores clave para el crecimiento del sector ganadero, en un escenario de demanda global sostenida y creciente competencia internacional.