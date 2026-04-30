WhatsApp dejará de funcionar desde mayo de 2026 en una serie de celulares antiguos que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo exigidos por la aplicación. La medida impactará tanto en dispositivos Android como en iPhone que no puedan actualizarse.

Estos son algunos de los modelos que dejarán de ser compatibles:

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Otras marcas

Moto G (1ª generación)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Si tu dispositivo aparece entre los modelos afectados, hay dos opciones:

Actualizar el sistema operativo, en caso de que el equipo lo permita

Cambiar a un celular más nuevo compatible con las versiones actuales

La decisión responde a la necesidad de mejorar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones en la plataforma, algo que los dispositivos más antiguos ya no pueden garantizar.

Especialistas recomiendan a los usuarios verificar la versión de su sistema operativo y realizar una copia de seguridad de sus chats antes de la fecha límite para evitar la pérdida de información.

De esta manera, WhatsApp continúa con su política de actualización tecnológica, dejando atrás equipos obsoletos para sostener el desarrollo de nuevas herramientas dentro de la aplicación.