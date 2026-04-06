Aprendé a hacer tres sopas cremosas de verduras con pocos ingredientes

Con la llegada de los primeros fríos, las sopas crema de vegetales se posicionan como una opción ideal que combina nutrición, sabor y practicidad. Estas preparaciones permiten aprovechar los productos de estación para elaborar platos saciantes, completos y de fácil digestión. Al ser elaboraciones versátiles, facilitan la incorporación de verduras en la dieta diaria mediante el uso de especias, legumbres o agregados como frutos secos, semillas y croutons integrales.

Uno de los mayores beneficios de estas recetas es su funcionalidad en la rutina actual. Se pueden preparar y guardar en porciones dentro del freezer para disponer de una comida sana en cualquier momento. A diferencia de las versiones de restaurante que suelen utilizar crema de leche o manteca, estas alternativas buscan un perfil saludable. Para lograr una textura uniforme y sin grumos, se recomienda cocinar al vapor o con poca agua, utilizar caldos caseros y sumar un chorrito de aceite de oliva o papa para dar densidad sin recurrir a lácteos.

La primera opción es la crema de zanahoria y jengibre, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y el aporte de betacarotenos. Su elaboración consiste en cocinar cuatro zanahorias, una papa y jengibre fresco en un litro de caldo de verduras hasta que estén tiernos, para luego procesar y condimentar con aceite de oliva.

Para quienes buscan fibra y antioxidantes, la crema de brócoli destaca por su contenido de vitamina C. El proceso requiere saltear una cebolla y un diente de ajo, añadir un brócoli grande y una papa chica, y cubrir con 750 ml de caldo. Tras la cocción y el procesado, se puede sumar levadura nutricional para obtener un sabor similar al queso.

Finalmente, la crema de calabaza y cúrcuma ofrece un efecto digestivo y antiinflamatorio. Se deben cocinar 500 gramos de calabaza, una zanahoria y media cebolla en un litro de caldo. Una vez lograda la mezcla homogénea, se añade una cucharadita de cúrcuma y pimienta negra para mejorar su absorción.