Un operativo de prevención realizado por el Cuerpo Especial de Vigilancia terminó este viernes con el secuestro de un envoltorio conteniendo sustancia vegetal frente a las puertas del Colegio Nacional Monseñor Dr. Pablo Cabrera, en Capital.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió cuando los efectivos, que patrullaban la zona como parte de las tareas de seguridad en establecimientos educativos, observaron una actitud sospechosa: un estudiante, desde el interior del predio escolar, entregaba a través de las rejas un paquete de color blanco a cuatro adolescentes que se encontraban aguardando en la vereda.

Tras observar la maniobra, los uniformados procedieron a la identificación de los involucrados. Los adolescentes, menores de 16 años y residentes en la Villa San Damián, en el departamento Rawson, fueron demorados en el lugar. Uno de los menores involucrados fue identificado como Villegas, de 14 años.

Ante la gravedad del suceso, el personal policial dio aviso inmediato a la directora de la institución educativa. Posteriormente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de San Juan, que ordenó el secuestro de la sustancia y el inicio de las actuaciones legales correspondientes por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Los involucrados quedaron a disposición de la UFI interviniente para esclarecer las circunstancias del hecho.