Un indignante caso de estafa sacudió a pleno centro sanjuanino. Un hombre de 78 años, identificado como Sosa, fue detenido por personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia tras haber sido denunciado por engañar a su propia inquilina, una mujer de 73 años oriunda de Albardón.

Fuentes policiales informaron que el episodio comenzó temprano, alrededor de las 7 horas, cuando la jubilada le entregó su tarjeta de débito y la clave personal al acusado, con quien comparte vínculo de confianza desde hace dos años, para que le realizara un trámite bancario. Sin embargo, al regresar a las 11 horas, el hombre le aseguró falsamente que no pudo retirar efectivo porque el plástico supuestamente no le pertenecía.

Desconfiando del relato, la mujer decidió acompañar al hombre hasta la sucursal del Banco Nación, situada en Avenida Libertador 320 Este. Allí, el personal de la entidad bancaria le confirmó a la víctima la peor sospecha: a las 9 horas, alguien había realizado tres extracciones consecutivas por cajero automático, sustrayendo un total de $420.000.

Ante la evidencia, se dio aviso a las autoridades. La UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo las directivas del fiscal Rodrigo Lafont, dispuso la inmediata detención de Sosa. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el teléfono celular del acusado y la tarjeta de débito de la víctima.

Desde la Policía de San Juan precisaron que el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad. Además de la causa penal por estafa, se le labró un expediente contravencional por infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941R, con intervención del 2° Juzgado de Faltas, agravando su situación procesal.