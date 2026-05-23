En su reciente Staff Report tras la segunda revisión del programa con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje ambivalente para el gobierno de Javier Milei. Si bien el organismo multilateral elogió el rumbo de las reformas económicas y los resultados fiscales, puso especial énfasis en la persistente "vulnerabilidad" de la economía nacional frente a un escenario internacional complejo y tenso.

Para los técnicos del Fondo, la posición externa de nuestro país continúa siendo "más débil" de lo deseado. El informe señala que la cobertura de reservas internacionales es aún insuficiente y la carencia de un acceso sostenido a los mercados globales de capital representa una amenaza latente, especialmente ante el peso de las obligaciones de deuda en moneda extranjera.

Desafíos en el crédito y el consumo

El documento también analiza el comportamiento del sector financiero local. Tras una expansión inicial del crédito al sector privado durante el 2025, el FMI detectó un estancamiento en el crecimiento de los préstamos a partir del tercer trimestre. Esta desaceleración, junto con el aumento de la irregularidad en la cartera de consumo, refleja el impacto de las condiciones monetarias restrictivas sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Un dato que no pasó desapercibido es el crecimiento récord de los depósitos en dólares, que han permitido expandir el crédito hacia empresas con cobertura natural, como el sector exportador. No obstante, el organismo insiste en que las entidades bancarias deben mantener la cautela.

Incertidumbre política y riesgos globales

El FMI fue tajante al señalar que la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 podría frenar el impulso reformista y desalentar las inversiones. A esto se suman los "riesgos geopolíticos" globales, que podrían endurecer las condiciones financieras y complicar la acumulación de reservas.

Ante un posible choque externo, la receta del organismo es clara: reconstruir "colchones de liquidez" y, en caso de ser necesario, utilizar el tipo de cambio como "amortiguador" para defender el régimen monetario.

Por último, el Fondo volvió a insistir en una asignatura pendiente para las provincias: la eliminación de impuestos "distorsivos", con especial foco en el impuesto a los Ingresos Brutos, al cual consideran un freno directo para la competitividad del sector privado argentino.