El Gobierno de San Juan avanza en un plan para reforzar el sistema de vigilancia del Cisem con la incorporación de unas 100 cámaras nuevas, principalmente fijas, y analiza sumar las primeras con reconocimiento facial para puntos estratégicos de la provincia. La intención oficial es que, si se cumplen los plazos administrativos y de compra, los nuevos equipos puedan comenzar a instalarse antes de fin de año.

Según confirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, el Ministerio de Economía ya tiene la carpeta para avanzar con la adquisición de las nuevas cámaras, un pedido que incluye también equipos con reconocimiento facial. La idea es colocar esa tecnología en zonas estratégicas de alta circulación de personas y vehículos para mejorar la capacidad de detección y seguimiento ante hechos delictivos o requerimientos judiciales.

Actualmente, el Cisem cuenta con 660 cámaras activas distribuidas en distintos departamentos y corredores estratégicos. El objetivo oficial es ampliar la cobertura en sectores considerados críticos o con mayores “puntos de calor” en materia de seguridad. Además de sumar dispositivos, el Gobierno busca modernizar el esquema de monitoreo con herramientas asistidas por inteligencia artificial.

Patricio Gutiérrez, presidente de Innova, explicó que el objetivo es dejar atrás parte del sistema tradicional basado en cámaras domo que giran 360 grados, pero que generan sectores sin cobertura permanente. “Hoy estamos apuntando a una mejora de poner tres cámaras fijas independientemente de la que gira. Entonces ahí tenés una cobertura de todo el ángulo”, detalló.

La intención es que esos nuevos equipos se ubiquen en lugares donde actualmente existen puntos ciegos o zonas de mayor movimiento. Delgado explicó que las cámaras con reconocimiento facial estarán destinadas a puntos específicos donde haya gran concentración de personas y tránsito vehicular.

Además de ampliar la cobertura, el Gobierno apunta a mejorar la eficiencia del monitoreo. Según explicó Gutiérrez, las cámaras con inteligencia artificial permiten automatizar parte del trabajo que hoy realizan operadores del Cisem. “Todo lo que vos ponés de reconocimiento facial es menos gente que necesitás tener frente a un monitor”, señaló.

El titular de Innova agregó que la tecnología también agiliza investigaciones judiciales. “Si llega un oficio de la Justicia, no tenés que tener una persona revisando horas de grabación. El sistema detecta automáticamente”, explicó.

La incorporación de estos equipos demandará una inversión más elevada. Actualmente, una cámara convencional cuesta entre US$1.000 y US$1.100, mientras que una con reconocimiento facial ronda los US$2.700 y requiere software específico. Desde el área tecnológica sostienen que el beneficio aparece luego en la automatización y en la velocidad de respuesta del sistema.

En paralelo, la provincia continúa ampliando la infraestructura tecnológica y la conectividad en corredores mineros y zonas fronterizas, además de avanzar con sistemas de lectura de patentes y tótems de seguridad conectados a redes nacionales de monitoreo.