Mientras el 32,6% de la población mayor de 65 años permanece en el mercado laboral, superando con creces el 12,3% de actividad en la franja de jóvenes de 25 a 34 años, surge la duda sobre las condiciones de esta reinserción. Ante la consulta sobre un posible incremento en la precarización de este sector, la Dirección de Políticas Laborales de San Juan informó que, tras las inspecciones de campo realizadas, no se han registrado aumentos en el trabajo no registrado entre los jubilados que retoman la actividad.

Agustín Gatica, director de Políticas Laborales, explicó a DIARIO HUARPE que, tras comparar los datos con el año anterior, la situación mantiene una estabilidad dentro de los parámetros de control vigentes: "Sobre el punto específico que nos consultás, la realidad es que, al menos en el trabajo de campo y en nuestras inspecciones, no hemos notado un repunte o una mayor informalidad en jubilados que vuelven a la actividad si lo comparamos con el año pasado. Por el momento, no es una tendencia que estemos detectando".

El funcionario subrayó que el organismo mantiene un criterio uniforme de control, independientemente de la edad del trabajador. "Por un lado, en cuanto a los controles, nuestro poder de policía nos exige velar por la erradicación del trabajo no registrado en todos los ámbitos. Esta es una tarea de fiscalización que hacemos sin ningún tipo de distinción: controlamos y protegemos los derechos de todos por igual, ya sean jóvenes, adultos mayores, jubilados, hombres, mujeres o personas con discapacidad. La ley laboral es clara en ese aspecto", detalló Gatica.

Más allá de la fiscalización, el área de Políticas Laborales recordó que la reinserción del jubilado es una opción legal siempre que se notifique correctamente al organismo previsional. "Siempre es bueno aclarar que no existe ninguna ley que le prohíba a un jubilado volver a trabajar, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia. Es totalmente legal. El único requisito es que la persona debe informarle a ANSES que retoma la actividad laboral y, a partir de ese momento, el empleador (o el propio trabajador si es autónomo) debe realizar los aportes y contribuciones normales de cualquier trabajador activo", concluyó.

El Estado mantiene así su postura oficial frente al fenómeno, delegando en los controles de rutina la responsabilidad de asegurar que la creciente presencia de trabajadores mayores de 65 años en el mercado se ajuste a los marcos legales de empleo registrado.