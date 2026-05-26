Un automovilista protagonizó un siniestro vial este lunes por la tarde en la Ruta 149, en el tramo que une Barreal con la Villa Calingasta, tras perder el control del vehículo que conducía y volcar a un costado del camino. El hecho ocurrió sin la intervención de terceros y es investigado por personal policial.

Según las primeras averiguaciones, el episodio se registró alrededor de las 17:15 en inmediaciones de las Ruinas de Hilario. En ese sector, por causas que aún se intentan establecer, el conductor quien se desplazaba solo perdió el dominio del rodado, un Ford Fiesta de color gris oscuro, y terminó volcando.

Tras el alerta, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y colaboraron en el rescate del hombre, identificado como Leandro matías Jofré de 35 años, domiciliado enla Villa Calingasta, quien fue asistido en primera instancia en la zona del siniestro y luego trasladado a un centro de salud para su evaluación médica. De acuerdo a la información oficial, el conductor se encontraría fuera de peligro, aunque permaneció bajo observación.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades de Comisaría 33° de Barreal, que avanzaron con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. En ese marco, una de las principales hipótesis que se analizó fue la posible ingesta de alcohol por parte del conductor, lo que podría haber influido en la pérdida de control del vehículo.

Tampoco se confirmó de manera oficial si efectivamente conducía bajo los efectos del alcohol, aunque esa línea investigativa se mantuvo como una de las claves para esclarecer el siniestro.

El tramo de la Ruta 149 donde ocurrió el vuelco presentó escasa circulación al momento del hecho,además es una recta, lo que favoreció que no se vieran involucrados otros vehículos. La investigación continuó con el objetivo de establecer con precisión qué provocó el accidente.