El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para San Juan dos jornadas con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas durante las tardes, aunque con mañanas frías y registros mínimos cercanos a los 2 grados.

Para este martes 26 de mayo, el organismo pronosticó una madrugada y mañana parcialmente nubladas, con temperaturas de 4 y 2 grados respectivamente. Durante la tarde se espera una máxima de 20 grados, mientras que por la noche la temperatura descenderá hasta los 14 grados.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el sector noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana la intensidad disminuirá notablemente, mientras que por la tarde se registrarán vientos del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico no prevé probabilidades de precipitaciones para ningún momento de la jornada.

Para el miércoles 27 de mayo, las condiciones meteorológicas serán similares. El SMN anunció cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 19 de máxima, manteniéndose el ambiente fresco en las primeras horas y agradable durante la tarde.

El viento se mantendrá leve a moderado, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del noroeste durante gran parte del día y rotando hacia el sudoeste por la noche.

De esta manera, San Juan continuará atravesando jornadas otoñales estables, sin lluvias en el horizonte y con amplitud térmica marcada entre las mañanas y las tardes.