Emanero traerá al Teatro Sarmiento su etapa más madura y emocional con "Todo por un Beso"

El cantante y productor argentino Emanero se presentará en San Juan el próximo viernes 5 de junio con su espectáculo “Todo por un Beso”, una propuesta que acompaña el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico. Las entradas van de los $50.000 a $80.000 y se compran en tuentrada.com.

El recital se realizará desde las 22 horas en el Teatro Sarmiento y forma parte de la gira nacional e internacional con la que el artista viene recorriendo distintos escenarios de Argentina, Chile y España.

El nuevo álbum, lanzado a comienzos de 2026, representa una etapa de madurez artística en la carrera del músico y propone un recorrido conceptual sobre el amor, los vínculos y las emociones. El disco está integrado por nueve canciones y combina distintos estilos musicales, desde baladas hasta merengues, manteniendo la identidad urbana que caracteriza al artista.

En este material, Emanero también amplía el universo musical de su proyecto “Runfla”, incorporando colaboraciones con figuras de diferentes géneros y generaciones. Entre los invitados aparecen David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y Los Caligaris.

Desde la organización del espectáculo en San Juan adelantaron que el show incluirá una puesta integral pensada para recorrer de principio a fin el nuevo trabajo discográfico, combinando canciones recientes con los éxitos que consolidaron a Emanero como una de las figuras más populares de la escena urbana y del hip-hop argentino.

La presentación en la provincia se suma a una agenda de espectáculos nacionales que continúa posicionando a San Juan como una de las plazas elegidas por artistas de alcance internacional durante 2026.