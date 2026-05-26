Caravana del Mundial: la fiesta solidaria que emocionó en el Parque de Mayo

El clima mundialista ya se instaló con fuerza en el corazón de San Juan. El pasado domingo, el Parque de Mayo dejó de ser un simple espacio verde para transformarse en el epicentro de una emoción colectiva inolvidable: el inicio de la “Caravana del Mundial”.

Esta iniciativa de GRUPO HUARPE, que busca encender la previa rumbo a la Copa del Mundo 2026, demostró entre banderas argentinas, música y sonrisas que la pasión por la Selección es el motor perfecto para abrazar a quienes más lo necesitan.

Los sanjuaninos que se acercaban a la Caravana del Huarpe. (Fotos: Gabriel Flores)

El colectivo de la ilusión prepara sus motores

Uno de los grandes imanes de la tarde fue el imponente colectivo mundialista de la empresa 20 de Junio, especialmente ambientado para la ocasión con música y animadores. Si bien en esta primera jornada el vehículo no pudo realizar la vuelta programada debido a que las calles del parque estaban cortadas por el Desafío Ruta 40, la organización confirmó que sí lo hará de manera imperdible en las próximas ediciones.

Las movilidades de HUARPE junto al colectivo de la 20 de Junio.

Este gigante celeste y blanco no solo transportará alegría en sus próximos recorridos, sino también un firme compromiso social. El evento es el punto de recepción de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a las escuelas Marco Antonio Narváez y Buenaventura Collado, ubicadas en las Sierras de Valle Fértil.

El guanaco del HUARPE presente, como siempre, en cada evento. (Fotos: Gabriel Flores)

Rostros pintados de celeste y blanco

El color y la alegría visual estuvieron a cargo del cotillón Un Poco Loco. Su stand fue uno de los más concurridos, especialmente por los más pequeños, quienes hacían fila con los ojos brillantes en las estaciones de pintura de rostros y cabello.

El color y el cotillón lo pusieron desde Un Poco Loco. (Fotos: Gabriel Flores)

"Lo que los niños más piden es que les pintemos el pelo, la bandera, les hagamos la copa o la pelota", comentó Camila, una de las encargadas. La propietaria del local, Aniana Fuentes, destacó que esta temática albiceleste atraviesa todas las celebraciones actuales de los sanjuaninos, desde cumpleaños infantiles hasta fiestas de 15, uniendo a las generaciones bajo el mismo sentimiento.

Hubo una trivia mundialista, donde los chicos participaban por una camiseta de Argentina. (Fotos: Gabriel Flores)

Un chocolate para calentar el alma

Para combatir la baja temperatura de la tarde sanjuanina, el aroma del chocolate caliente de Kafe Coffee Break se convirtió en el refugio ideal para las familias. Eva, la encargada de la preparación, reveló que el secreto de su éxito —que utiliza Chocolino para una mayor concentración— es batirlo aparte y agregarlo de a poco a la leche tibia, sin dejar que hierva.

No faltó el chocolate para calentar el cuerpo y alegrar el alma. (Fotos: Gabriel Flores)

El resultado fue aprobado por comensales como la pequeña Rebeca, de 10 años, quien disfrutó de su vaso bien caliente mientras el espíritu de unión comunitaria llenaba el aire.

La alegría de los chicos que participaron de la Caravan del Mundial. (Fotos: Gabriel Flores)

El sueño de levantar la Copa del Mundo

Sin duda, el momento de mayor impacto emocional y donde se escapó más de una lágrima fue ante la presencia de una réplica oficial de la Copa del Mundo, idéntica a la que Lionel Messi alzó en Qatar. Con un peso de 6,175 kilogramos y 36 centímetros de altura, el trofeo permitió que grandes y chicos vivieran la gloria en sus propias manos.

La alegría de levantar la réplica de la Copa que levantó Messi. (Fotos: Gabriel Flores)

"Es increíble tenerla acá. Juego al fútbol desde chiquito y a mis hijos les transmito esto que es la gloria eterna", confesó profundamente emocionado Julio, un papá hincha que se acercó con su pequeño hijo Liam. Para muchos, levantarla fue renovar las cábalas, las promesas y la fe de cara a la búsqueda de la cuarta estrella.

Todos querían saber cuánto pesa la Copa del Mundo. (Fotos: Gabriel Flores)

Goles, desafíos y recuerdos por una buena causa

El deporte y el movimiento llegaron de la mano de Rufrano Sport + Wellness Club. En su sector, se instalaron pequeños arcos donde los niños ponían a prueba su destreza pateando penales y realizando gambetas para ganar premios. Pero detrás de cada remate había un objetivo mayor: incentivar la solidaridad. El equipo de Rufrano trabajó activamente en la recolección de donaciones, demostrando que el camino al éxito deportivo también se transita ayudando al prójimo.

Mejor que Messi pateando tiros libres. (Fotos: Gabriel Flores)

La tarde se completó con trivias sobre la historia de los mundiales, donde los chicos demostraron sus conocimientos para llevarse premios (siendo la camiseta de la Selección el objeto más deseado), espacios para el intercambio de figuritas y desafíos físicos que recuperaron el espacio público como un punto de encuentro seguro y familiar.

El golazo, como en Lusail, pero en el Parque de Mayo. (Fotos: Gabriel Flores)

La fiesta continúa en San Juan

Si te lo perdiste o querés volver a vivirlo, la Caravana del Mundial continuará recorriendo San Juan todos los próximos domingos, de 16 a 19 horas, hasta el próximo 7 de junio. Es una invitación abierta para quienes quieran compartir una tarde de entretenimiento, pasión futbolera, ver al colectivo dar su ansiada vuelta y, sobre todo, brindar una mano solidaria a los chicos de Valle Fértil.

Ninguna defensa quedaba imbatible con estos jugadores. (Fotos: Gabriel Flores)