La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, organismo dependiente del Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan, ha formalizado un llamado a la participación ciudadana en el marco del Proyecto Quebrada Pintada. Esta convocatoria se realiza bajo el cumplimiento del Decreto N° 0007/2024 y tiene como objetivo principal poner a disposición de la comunidad los detalles técnicos y ambientales de la fase de exploración que la empresa Minera del Carmen SA pretende llevar adelante en el departamento de Iglesia.

Según lo informado por la autoridad minera, cualquier persona física o jurídica que posea intereses legítimos en conocer los pormenores del proyecto puede acceder al Informe de Impacto Ambiental (IIA), el cual se encuentra registrado bajo el Expediente N°1100-000385-2020. La documentación técnica ofrece una visión detallada sobre cómo la empresa planea gestionar los recursos y mitigar los posibles efectos durante esta etapa inicial de búsqueda de minerales en la zona cordillerana.

Plazos y mecanismos de participación

La normativa vigente establece un cronograma para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información. El Informe de Impacto Ambiental estará disponible para su revisión por un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última publicación del edicto correspondiente. Durante este periodo, los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero para compulsar las actuaciones.

Para facilitar el acceso, el organismo ha dispuesto que el informe se encuentre disponible en soporte magnético, lo que permite una distribución ágil y gratuita para quienes lo soliciten en dicho formato. En caso de que el ciudadano prefiera obtener una copia en soporte papel, el costo de la reproducción quedará a su cargo. Esta medida busca asegurar que la información técnica, a menudo voluminosa, llegue de manera efectiva a todos los sectores interesados, promoviendo un análisis exhaustivo por parte de la sociedad civil y las organizaciones locales.

Procedimiento para presentar observaciones

Uno de los pilares de esta consulta es la posibilidad de que los ciudadanos no solo se informen, sino que también realicen aportes u objeciones al proyecto. De acuerdo con lo establecido por la Secretaría, aquellas observaciones u objeciones debidamente fundadas que surjan del análisis del IIA deberán ser presentadas formalmente por escrito.

El lugar designado para la recepción de estos documentos es la Escribanía de Minas. Es importante destacar que los ciudadanos cuentan con un plazo de tres días hábiles, posteriores al vencimiento del periodo de consulta pública, para realizar estas presentaciones. Todas las comunicaciones deben hacer referencia explícita al número de expediente mencionado para garantizar su correcta tramitación administrativa.

Compromiso con la transparencia ambiental

El llamado, firmado por el Lic. Roberto Moreno, Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, subraya la relevancia de Iglesia como polo de desarrollo minero y la necesidad de un control social activo. La Secretaría ha habilitado un horario de atención específico para este trámite, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Los interesados en participar deben concurrir a la sede del organismo con su Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), requisito indispensable para el registro de la compulsa y la entrega de copias. Este registro permite a la autoridad minera llevar un seguimiento de los actores involucrados y asegurar que el proceso de consulta sea legítimo y representativo de los diversos sectores de la comunidad sanjuanina.

Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan busca reafirmar su política de "puertas abiertas" respecto a los proyectos extractivos, permitiendo que la etapa de exploración de Quebrada Pintada sea sometida al escrutinio público antes de avanzar en su cronograma de actividades.