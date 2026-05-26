Un grave siniestro vial ocurrido durante las últimas horas de este lunes 25 de mayo en Chimbas terminó con la muerte de uno de los conductores involucrados y generó un importante despliegue policial y judicial en la zona norte del Gran San Juan.

El hecho se registró en calle 25 de Mayo metros al oeste de calle Mendoza, en jurisdicción de la Comisaría 17ª. Desde esa dependencia se investigará la mecánica del siniestro, teniendo en cuenta que ambos vehículos circulaban al parecer en el misma dirección.

Según las primeras informaciones obtenidas en el lugar, una de las motos quedó a un costado de la calzada, apoyada sobre el alambrado de un descampado, donde también quedó el cuerpo de la víctima fatal. La otra moto terminó varios metros adelante, cerca de un poste de tendido eléctrico, frente a una ferretería de la zona.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que personal de Criminalística arribó minutos después del siniestro para comenzar con las pericias accidentológicas y relevar pruebas que permitan reconstruir la mecánica del choque.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron únicamente que el fallecido sería un hombre mayor de edad, cuya identidad aún no ha sido difundida oficialmente.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas que trasladaron al motociclista que quedó con vida y peritos judiciales, mientras aguardaban la llegada de fiscalía para avanzar con el levantamiento del cuerpo y completar las actuaciones correspondientes.

La zona permaneció parcialmente restringida al tránsito mientras se desarrollaban las tareas investigativas. Las motos involucradas son una Yamaha y una Rouser NS 200 cc.

Los investigadores intentan establecer ahora cómo se produjo la colisión y si existieron otros factores que pudieron influir en el desenlace fatal del siniestro.

No se descarta la posibilidad de que hayan estado corriendo una picada y la moto que iba adelante habría frenado antes de llegar a calle Mendoza y el motociclista que venía atras no frenó a tiempo y lo impactó de atras, causando la caída de ambos conductores y perdiendo uno de ellos la vida.