El complejo universitario Islas Malvinas se prepara para una transformación significativa en su infraestructura. Según informó a DIARIO HUARPE el arquitecto Fernando Gómez, secretario de Obras y Servicios de la UNSJ, se está evaluando un rediseño completo del tendido de gas para optimizar el servicio en diversas facultades y dependencias.

Fernando Gómez, arquitecto y secretario de Obras y Servicios UNSJ. FOTO ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

"Hoy estamos evaluando la posibilidad de hacer un nuevo rediseño, una adaptación a todo el tendido de gas que tenemos adentro del Complejo Universitario Islas Malvinas", explicó el funcionario. En este sentido, adelantó que el próximo martes mantendrá una reunión clave con autoridades de las facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Filosofía para coordinar los trabajos necesarios.

La necesidad de esta obra radica, principalmente, en la antigüedad del sistema actual, el cual funciona bajo parámetros que requieren una modernización urgente. "Es gas, o lo que se le denomina industrial. Entonces necesitamos hacer cálculos nuevos para cada consumo de cada facultad", señaló Gómez.

El análisis técnico incluye contemplar el alto consumo del comedor universitario, que, aunque opera mayormente al mediodía, representa una demanda considerable. Ante esto, la universidad está trabajando en conjunto con Ecogas para definir el sistema más eficiente: "Estamos siendo muy acompañados por Ecogas. Tenemos que definir cuál es el sistema o cuál es el diseño que nos aceptan y después hacer el proceso de licitación".

En paralelo a las obras de gas, las unidades académicas han asumido el compromiso de reforzar la climatización de sus espacios. "Hoy los aires acondicionados que se compran, la mayoría vienen frío o calor, entonces ya como venían haciendo esa transición, ahora hay que acelerarla un poquito más", detalló el Secretario.

Si bien el proceso de licitación demandará algunos meses, el objetivo de la Secretaría es que la obra de readecuación comience efectivamente antes de finalizar el presente año, garantizando así un servicio más seguro y eficiente para toda la comunidad educativa.