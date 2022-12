Luego del campeonato alcanzado por Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, miles de sanjuaninos buscan conseguir la camiseta de la Selección Argentina que tiene las tres estrellas, las cuales simbolizan cada uno los mundiales ganados por el combinado albiceleste en 1978, 1986 y 2022. Este lunes anunciaron el lanzamiento a la venta, pero todavía no se encuentran en San Juan. Hay incertidumbre en el comercio local sobre su llegada.

Los fanáticos están desesperados por conseguir la casaca nacional y los comerciantes locales no la consiguen. Lamentablemente, aún no llegan a la provincia y nadie se arriesga a adelantar cuándo podrían estar expuestas en los exhibidores. “Sabemos que sacaron a la venta la nueva camiseta, pero todavía no nos informaron nada. En la página oficial figura que todo está agotado por la preventa”, expresó Roberto Ajalá, vendedor de Sport Total, a DIARIO HUARPE.

Todavía no se consiguen las nuevas camisetas en San Juan. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Aseguró que desde la propagación del Covid-19 en todo el territorio nacional, los proveedores dejaron de informar y dar certezas sobre fechas tentativas del arribo de los productos. Por eso, no se aventuró a afirmar cuándo la empresa tendrá stock del preciado producto, que todos los sanjuaninos quieren tener en sus manos.

“Apenas llegue, la exhibiremos en la vidrieras”, continuó explicando. Respecto a las camisetas de clubes el abastecimiento se encuentra con normalidad.

Por su parte, Mauro Agüero, encargado de Casa 2000, expresó lo mismo que Ajalá. Aún no les llegan y desconocen la fecha de arribo de las casacas. “Teníamos entendido que empezaban hoy a comercializarlas, pero en la página web no están habilitadas”, declaró el trabajador de la reconocida empresa.

Hay incertidumbre sobre las llegadas de las casacas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Respecto a los motivos de ese faltante o tardía llegada de las remeras dijo que “se escucha que sería por el tema de importación. Es lo que hace que no llegue y de hecho las camisetas anteriores nunca llegaron”.

Desde una cadena nacional de indumentaria deportiva, quienes no quisieron ser mencionados, también dijeron que no tienen camisetas nuevas de la Selección Nacional y no pueden adelantar cuándo vendrían. Incluso, se animaron a decir que quizás nunca lleguen a San Juan.

Los locales consultados creen que las camisetas tendrán un costo que rondarán entre los $20.000 y $30.000, dependiendo si corresponde a la camiseta del hincha o jugadores.