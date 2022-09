Faltan dos meses para el Mundial Qatar 2022 y poco a poco se siente el fanatismo de los sanjuaninos por la Selección Argentina que intentará coronarse como campeona del mundo. Por eso, muchos ya están averiguando los precios de las camisetas albicelestes, que van desde los $2.800 hasta los $20.399, dependiendo de la calidad y si son originales.

Los locales del centro sanjuanino se están vistiendo de a poco de celeste y blanco, aunque en algunos casos todavía le cuesta por la falta de mercadería. Las casacas de la selección pueden encontrarse en su formato original y con las tradicionales franjas verticales a $20.399, en el local Dexter.

Publicidad

Como alternativa a la indumentaria oficial fabricada por Adidas, se encuentran las imitaciones que se venden en las famosas ferias persas. En la galería ubicada en calle Laprida antes de avenida Rioja, hay varias opciones económicas tanto para niños como adultos y de una considerable calidad, respecto a sus telas y escudos. Cintia Figueroa, empleada de uno de los negocios, comentó que la gente pregunta frecuentemente sobre las remeras argentinas y una gran cantidad de clientes ya se llevó su casaca.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, una camiseta para niño puede conseguirse desde los $2.200 con escudo sublimado o a $2.800 con un escudo bordado. Para adultos están a $2.800 con escudo sublimado y a $3.400 bordado. No obstante, la trabajadora recomendó comprar la indumentaria lo antes posibles, porque en fechas cercanas al comienzo del Mundial Qatar 2022 es muy probable que los precios sufran un importante incremento.

En otro local ubicado en la misma feria se comercializan las camisetas albicelestes para niños a $2.500 y a $3.000 para adultos, ambos con escudos bordados y con propiedades similares a las auténticas. El encargado de ese negocio, Martín Muñoz, aseguró que los sanjuaninos están eufóricos por el certamen mundial y, tanto jóvenes como grandes, aspiran tenerla antes de noviembre.

Pero todavía hay negocios que no tienen stock y esperan la llegada de las camisetas nacionales. Fabricio Coppa, encargado de una de las sucursales de indumentaria deportiva del microcentro, contó que tienen problemas con las importaciones y, por eso, aún no cuentan con remeras de la Selección Argentina. Aseguró que hace dos años tienen dificultades por las restricciones a las entradas de productos o materiales del extranjero. No obstante, señaló que los sanjuaninos tienen interés por obtener su camiseta.

Otra firma con problemas para adquirir vestimentas de la selección es Casa 2000. Mauro Agüero, encargado del comercio, dijo que desde el Día del Padre esperan el arribo de las remeras e indicó que no pueden dar certezas sobre qué fecha podrían estar llegando. Calificó a este año como “fatal” respecto a las restricciones a las importaciones, lo que perjudica la obtención de esos productos hechos con insumos provenientes de otros países. Contó que la camiseta podría encontrarse a un valor de $19.600.

Publicidad

Por otra parte, los sanjuaninos buscan también la pelota del Mundial Qatar 2022, llamada Al Rihla. Se pueden encontrar en Sport Total en su versión original a un precio de $20.000 con termosellado y la réplica con costuras a $18.000. En Casa 2000, ofrecen la pelota que es réplica y a un valor de $10.000.

Otras opciones

Agüero comentó que hay otras opciones para los fanáticos de la selección comandada por el astro argentino Lionel Messi. Se trata de la réplica de la remera que uso Diego Armando Maradona en el Mundial 1986, que es confeccionada por la marca francesa Lecoq.

Si bien no pudo adelantar su valor, dijo que es muy requerida por los jóvenes y adultos enamorados de lo clásico y que buscan usar algo para rememorar al máximo ídolo nacional.

También, están las camisetas de equipos nacionales que tienen un valor que van desde los $16.500 en su formato original. Las imitaciones pueden conseguirse desde los $2.800.

Preocupación

Por las restricciones a las importaciones y los vaivenes que hubo con el precio del dólar, se ha retrasado el arribo de las camisetas argentinas originales, tanto la clásica como la alternativa en su nuevo color violeta.

Tanto desde Sport Total como Casa 2000 están preocupados, ya que aún no saben cuándo llegaría la indumentaria que seguramente días antes de los partidos serán requeridas masivamente.

Mientras tanto, los sanjuaninos tiene como opción comprarlos en las famosas ferias que ofrecen imitaciones a buen precio y de una calidad considerables.