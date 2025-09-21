Argentina perdió con Italia y quedó eliminada del Mundial de vóley en octavos

La selección argentina de vóley quedó eliminada del Mundial que se disputa en Filipinas tras caer 3-0 frente a Italia en los octavos de final. El equipo dirigido por Marcelo Méndez no pudo doblegar a los vigentes campeones del mundo, que se impusieron con parciales de 23-25, 20-25 y 22-25 en el Mall of Asia Arena de Pásay. Luciano Vicentín fue el máximo anotador argentino con 15 puntos.

Con esta derrota, se cerró también un ciclo histórico: tras el encuentro, Méndez confirmó que fue su último partido al frente del seleccionado. Bajo su conducción, el vóley argentino alcanzó la cima de su historia reciente con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021).

Un camino que ilusionó

La Albiceleste había llegado a la instancia de octavos tras un paso firme en la fase de grupos. Superó a Finlandia por 3-2 y a Corea del Sur por 3-1, y se jugó la clasificación en el duelo decisivo frente a Francia. En un partido vibrante, Argentina se impuso en el tie break por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12, eliminando a los bicampeones olímpicos y quedando como líder de la zona.

Ese triunfo despertó gran expectativa, ya que significó dejar afuera a uno de los grandes favoritos. Sin embargo, en la llave de eliminación directa, la potencia italiana volvió a imponerse como en su último cruce por la VNL.

Italia sigue en carrera

El seleccionado europeo, que busca retener el título, avanzó a cuartos de final y se medirá con el ganador de Bélgica y Finlandia. Italia había clasificado en el segundo lugar de su grupo, tras ganarle a Argelia y Ucrania y caer contra Bélgica.

El balance argentino en los mundiales

El tercer puesto en el Mundial de 1982, disputado en Argentina, sigue siendo la mejor actuación histórica del seleccionado. En el siglo XXI, los resultados fueron más irregulares, con posiciones alejadas del podio: octavo lugar en Polonia-Eslovenia 2022 y decimoquinto en Italia-Bulgaria 2018.

En esta edición, la despedida en octavos marcó el final de una etapa significativa para el vóley argentino, que deja atrás la era Méndez con un legado de logros y un futuro abierto para una nueva conducción.