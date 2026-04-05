El reloj corre y la ansiedad crece en Montreux. La Selección Argentina de hockey sobre patines completó este domingo por la mañana de Suiza sus tareas de activación, quedando oficialmente lista para la gran final de la Copa de las Naciones 2026.

Bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que encabeza el sanjuanino José Luis Páez, los jugadores realizaron una serie de trabajos físicos y de movilidad en el gimnasio. La sesión estuvo a cargo del preparador físico Ramón Riverola, quien buscó poner a punto las piernas de los atletas tras el desgaste del exigente triunfo ante Portugal.

La delegación nacional se mostró distendida pero enfocada, sabiendo que están a solo un paso de revalidar su chapa de potencia mundial en tierras helvéticas.

El encuentro ante los "Tanos" comenzará a las 16.30 (hora argentina) y tendrá un condimento especial. Argentina llega con una espina clavada: en la fase de grupos, Italia fue el único equipo que logró superarla, con un contundente 5-2. Por eso, el vestuario albiceleste vive este cruce como la oportunidad perfecta para el desquite.

Argentina llega a la final tras dar una exhibición de carácter al eliminar a Portugal por 3-1. En tanto que Italia sufrió hasta el último segundo para dejar en el camino a España por 6-4 en la prórroga.

Como es habitual en cada cita internacional donde la bocha y el stick son protagonistas, en San Juan se espera un clima de final anticipada. Con la presencia de figuras locales como Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla y Franco Platero, la provincia empujará a la distancia.