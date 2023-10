En la previa de las elecciones generales, pasó por el Café de la Política el consultor político Ariel Ocampo, quien hizo un análisis sobre el contexto actual y los posibles escenarios que habrá tras los comicios. Destacó que el actual gobernador de Córdoba y candidato presidencial, Juan Schiaretti, jugará un papel crucial en esta contienda que estará reñida entre Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei.

Hace un rato decíamos que el sentimiento que tienen muchos es incertidumbres¿Vos observás lo mismo?

Yo que veo primero que todo estamos con expectativa sobre lo que pase el domingo. Creo que la gente lo ve como un proceso lento y sobre lo que puede pasar te puedo dar escenarios, así cada uno hace su lectura.

Te podría decir que por un lado lo qué cambió de las PASO hasta hoy. Por un lado, lo que hubo fue voto vergüenza por Milei porque las encuestas le daban menos porcentaje y esto ya fue dejado de lado. Nadie se anima hacer encuestas porque la gente está cansada. Para mí, más que miedo hay incertidumbre e indiferencia. Para mí hay indiferencia, porque del 5 al 10% de la gente define su voto en el cuarto oscuro.

Hoy decir quién puede ganar por la paridad que hay es muy arriesgado

La comunicación es más mi tema. Te puedo decir que hay alguien que se puso en el centro de la escena y que potenció el efecto de ganabilidad que es Milei, quien es protagonista del cuadrilátero. También, hay un Massa y Bullrich que han decidido estrategias distintas y enfocan su discurso a su audiencia y objetivo. En este sentido, los tres candidatos lo han interpretado así.

Milei se mantuvo en el centro y todos le pegaron a él. Uno habla de tres posturas, pero hay que sumar Schiaretti que puede restarle votos a algunos de los tres candidatos principales. Hay una paridad muy clara por los pocos puntos de diferencia.

En ese escenario, si Schiaretti suma ¿Massa y Bullrich tienen más para perder?

No lo sé, porque el voto de Schiaretti puede estar identificado con la antipolítica. Hay un efecto del voto de Milei es el voto cansancio, y allí hay una cuota de indiferencia por el hartazgo. La gente piensa “entre este que me tiene harto y otro que no lo tenía en el mapa, prefiere a este último y sumarle a Schiaretti en este caso”.

En el debate, quien va ganando trata de mantener lo que tiene y el que va perdiendo se arriesga más para ver si gana algo. Pero en el debate gano Schiaretti y los otros no jugaron tanto.

Schiaretti ganó visibilidad que los otros no necesitaban. Es una elección de tres que es raro en Argentina y a la gente le dio una visón que ante todo este lío le pongo un voto al cordobés.

Un director conocido e identificado con el PRO decía que el problema de Bullrich fue seguir un guion en el debate ¿Qué tanto puede influir que un candidato no pueda expresarse bien para un voto?

Tenés público que espera que su líder lo lleve a través de su comunicación verbal y no verbal. Hay postulantes que les cuesta y hay que tratar que el discurso y el mensaje sean acorde a la persona. Mejoró Bullrich en líneas generales desde el primero al segundo debate y estuvo acorde a su identidad. Sin embargo ¿Es necesariamente el mejor gerente el que mejor comunica? No. Hay gente que es muy práctica y lleva a una empresa y no necesariamente tiene buena comunicación. Pero en política, donde hay una exacerbación de la imagen y la comunicación, si no sí es necesario y es importante no pasar desapercibido y no te den negativo.

A Bullrich le daban negativo en el primer debate

Creo que en oratoria era la que más tenía para crecer de forma positiva.

En ese contexto que supo entender el tena comunicación fue Milei porque estuvo muy bien, aunque no se sabe si podrá cumplir sus propuestas

Milei supo interpretar el mensaje de la gente. Dijo cosas que nadie se animaba y parece más un rockstar. Es outsider que viene afuera de la política. Macri era unos outsiders, pero tuvo que respetar el paso por un partido.

Hoy el que hizo la erupción como diputado nacional Milei y lo hizo de una forma que no hay registro en América Latina. Porque no tiene la imagen de un político porque se viste como quiere y se peina como quiere. Su mensaje es claro, él está contra la casta y va dirigido hacia un segmento claro y logra canaliza la energía negativa en la gente. Los mensajes de sus contrincantes intentan revertir esto y dicen que nos quedemos con lo que está y pensamos más en frío.

Es verdad canaliza la energía de la gente que está harta que el país esté mal

Hay muchos candidatos que no les ha ido bien con esa crítica. Él lo canalizó muy bien. Ricardo Olivera ponía de ejemplo a Carrió quien decía que la gente la quería para que cuestione a los políticos, pero no para presidenta. Acá hubo un cambio pudo canalizar esa energía negativa con dos o tres propuestas que carecen de explicaciones.

No profundizamos. Debemos intentar ver cuáles son las causas primero y profundizar.

Massa está tomando medidas, pero no frenan la inflación y Bullrich no se comunica bien mal, pero Milei con una buena comunicación tiende a desdecirse y ahora está más moderado

Estas son cosa de manual donde los que van ganando se moderan. Se instala la ganabilidad y el debate no se trata de ganadores o perdedores, sino de cómo los seguidores proyectan sus ideas.

La gente que se suma desde las PASO a las generales y ese valor da entre 6 a 8 puntos ¿Definen la elección esas personas que no van a las PASO?

Yo creo que la elección estará definida de acuerdo a los puntos que le saque Schiaretti al resto. Creo que vamos a una segunda vuelta.

¿Quiénes irán a balotaje?

Nadie se anima a dar encuestas. Si el escenario es sin Milei hicieron muy buena campaña Bullrich y Massa. Por la comunicación de Bullrich y Massa eligieron a Milei como adversario y lo quieren cómodo ahí.

No veo posible que Juntos por el Cambio vote a Unión por la Patria y viceversa. Me parece que es mezclar agua con aceite.

En un escenario de balotaje cambian los matices. Hay algo que es básico y que el mensaje cambiará depende del objetivo y el público. Yo me imagino a Massa municionando Melconian como ministro, por ejemplo hipotéticamente, o Bullrich tratando de atraer a Massa.

Milei trata a la casta como ladrones y puso en ese lugar a Juntos pro el Cambio y a Unión por la Patria en menor medida. Si Milei está en segunda vuelta con Massa o Bullrich ¿Estos dos de cuidarán entre sí al representar la viaje política?

Hay mucha incertidumbre y todo depende de la comunicación. Se van a exacerbar los mensajes de los dos lados.

En San Juan se juega mucho, sobre todo Uñac y Orrego. Orrego a picos meses de ganarle al oficialismo, podría perder cerca asumir la gobernación

En estas elecciones la gente votará al presidente y se desdibuja mucho. Hay un esfuerzo por parte de Uñac y Orrego de llevar su imagen. Sobre todo Bullrich que puso en vidriera a los gobernadores de Juntos por el Cambio y creo que no cuajó en el electorado.

El escenario si Milei gana por unos puntos tracciona a sus candidatos y ahora registramos a sus candidatos a senadores y diputados de San Juan. El domingo vamos a saber si hubo una salida en equipo, como movilizaron, como estuvo la unidad y el entusiasmo final. Son días de silencia para ver cómo se comportarán quienes se quedaron afuera de las internas.