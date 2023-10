Maximiliano Aguiar, analista y consultor político de San Juan, reflexionó en el Café de la Política Expréss sobre la complicada semana económica que ha tenido la Argentina y particularmente, sobre la incidencia que tienen la política en estos hechos. Según indicó el profesional, el candidato presidenciable por La Libertad Avanza, Javier Milei, no tiene el poder suficiente como para provocar la corrida bancaria y posterior corrida cambiaria que se generó.

Esta semana, el dólar blue aumentó casi $100 en un día, para luego disminuir paulatinamente. Esta situación tuvo lugar después de que Milei dijera que el peso no vale ni estiércol y alentara a los argentinos a sacar sus plazos fijos en pesos y cambiarlos por dólares. En este sentido, el candidato a presidente por Unión por la Patria aprovechó y culpó al libertario por la corrida cambiaria. Pero para Aguiar, esto no es así.

“No creo que Milei tenga el poder de provocar una corrida cambiaria. Creo que es más conveniente para otras campañas decir que fue culpa de Milei. Si un tipo con una declaración es capaz de mover el precio de nada menos que del dólar, el problema no es del tipo.¿Qué hubiese pasado si no declaraba esto? ¿El dólar no se iba a $1.000? Son cuestiones que se dicen en la campaña ante situaciones muy complejas pero nada más”, explicó el analista.