Armas, drogas y estafas: la banda delictiva en la que estaría L-Gante

El nombre de L-Gante volvió a quedar ligado a una causa judicial luego de que una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad fuera descubierta durante una serie de allanamientos realizados en estudios jurídicos. Se trata de procedimientos vinculados a los llamados “caranchos top”, una organización acusada de llevar adelante una de las mayores maniobras de fraude a aseguradoras de los últimos años.

La fotocopia del DNI del cantante de trap apareció entre la documentación secuestrada por la Policía bonaerense y fuerzas federales en uno de los 30 procedimientos ordenados por la Justicia,. Estos allanamientos se extendieron por diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y localidades como Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel e Ituzaingó.

La banda operaba captando personas que contaban con pólizas activas para, posteriormente, simular accidentes de tránsito. Su mecanismo fraudulento consistía en presentar reclamos ante distintas aseguradoras mediante documentación falsa, logrando así obtener cobros indebidos. Este grupo criminal atentaba directamente contra los intereses y garantías de las aseguradoras. La investigación se robusteció a partir de nuevas denuncias de las aseguradoras Zurich y Federación Patronal, que aportaron al expediente al menos 45 hechos adicionales.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron una gran cantidad de pruebas, incluyendo poderes notariales falsos, certificados médicos apócrifos, presupuestos adulterados de talleres mecánicos. Además, se incautaron armas de guerra y estupefacientes.

El operativo fue encabezado por el fiscal Claudio Oviedo y dispuesto por la jueza de Garantías Karina De Luca. El resultado de las inspecciones fue la detención de 10 personas y la imputación de más de 110 individuos. Aún hay ocho prófugos sobre quienes pesa un pedido de captura nacional e internacional.

El presunto líder de la organización fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”. Junto a él quedaron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank y Reynaldo Antonio Falcone. Micaela Carla Palmisano continúa prófuga de la Justicia.

Desde el entorno judicial se aclaró que, si bien la documentación de L-Gante ahora forma parte del expediente y será analizada junto con el resto de las pruebas recolectadas, el cantante no está imputado por el momento. Los fiscales buscan determinar si L-Gante fue cliente del estudio investigado o si su identidad habría sido utilizada sin su consentimiento para cometer las estafas.