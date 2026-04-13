Asistentes ayudan a usuarios a registrarse en el Boleto Educativo Gratuito

El operativo para garantizar que el boleto estudiantil gratuito funcione correctamente en San Juan sumó presencia territorial. Durante la mañana de este lunes, la ministra de Gobierno, Laura Palma, recorrió la Estación de Transbordo Córdoba para supervisar el despliegue de los orientadores que asisten a los estudiantes y docentes que utilizan la RedTulum.

Actualmente, el equipo está conformado por orientadores que se encuentran distribuidos estratégicamente en las estaciones Córdoba y Mitre. Para seguridad de los usuarios, todo el personal está debidamente identificado con credenciales colgantes, lo que permite una rápida ubicación entre la multitud que circula en las horas pico.

En diálogo con los asistentes, se pudo constatar que, si bien el sistema ya es conocido por muchos, el proceso de registro sigue siendo el principal obstáculo para quienes aún no gozan del beneficio. "Hay gente a la que se le dificulta registrarse y es lo que más nos preguntan. Estamos acá para darles esa ayuda técnica que les falta", explicaron los orientadores a DIARIO HUARPE.

Por su parte, la ministra Palma destacó que su presencia en las calles responde a un pedido del gobernador Marcelo Orrego de mantener un gobierno cercano. "No queremos estar sentados en las oficinas, sino en contacto con los usuarios. Hemos detectado casos donde el beneficio estaba, pero faltaba la validación, algo que se resuelve con la tecla F6 en el colectivo", recordó.

Horarios y puntos de atención

Los orientadores cumplen funciones principalmente durante la franja horaria de la mañana, que es cuando se registra el mayor flujo de estudiantes secundarios, universitarios y docentes. Además de las estaciones de transbordo céntricas, el Gobierno provincial ya confirmó que el operativo se extenderá a las paradas cercanas a las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Desde el Ministerio de Gobierno instaron a la comunidad educativa a acercarse a los chicos con credencial para evacuar cualquier inquietud. "Vamos a seguir mientras sea necesario para que todas las personas para quienes va destinado este beneficio puedan hacer uso de él sin problemas", concluyó Palma.