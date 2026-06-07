A pocos días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un tiroteo registrado en Kansas City, Estados Unidos, encendió las alarmas en una de las ciudades que tendrá un papel central durante el torneo. El episodio dejó nueve personas heridas y volvió a poner el foco sobre los operativos de seguridad previstos para recibir a miles de aficionados y delegaciones internacionales.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector de Troost Avenue al 7900, en la zona sur de la ciudad. Según informó el Departamento de Policía de Kansas City, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 4 de la mañana tras recibir múltiples llamados que alertaban sobre disparos.

Al arribar, los efectivos encontraron una multitud dispersándose y varias personas con heridas de arma de fuego. El balance oficial indicó que nueve adultos resultaron lesionados. Tres mujeres fueron trasladadas en ambulancias a hospitales de la zona, mientras que otras seis personas llegaron por sus propios medios a distintos centros de salud.

Las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas sufrió heridas de gravedad y que todas permanecen fuera de peligro. Hasta el momento no se informó sobre detenciones ni sospechosos identificados, mientras la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias del hecho.

Cerca de las bases mundialistas

La preocupación generada por el episodio se debe, principalmente, a que Kansas City será uno de los principales centros operativos del Mundial 2026. La ciudad fue elegida como base por las selecciones de Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia para desarrollar entrenamientos y concentraciones durante la competencia.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el tiroteo ocurrió lejos de los lugares donde se alojarán o entrenarán las delegaciones. En el caso de la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, la concentración se encuentra a unos 15 kilómetros del lugar donde se registraron los disparos.

Tampoco se reportaron personas vinculadas a los equipos nacionales entre los heridos. De hecho, la selección de Inglaterra aún no había arribado a la ciudad al momento del ataque.

Un desafío para la organización

El incidente se produjo en un momento sensible para Kansas City, que se prepara para recibir una importante afluencia de turistas, periodistas y delegaciones deportivas. Además de ser sede de entrenamientos, la ciudad albergará actividades vinculadas al Mundial y encuentros oficiales durante el certamen.

La situación generó nuevas discusiones sobre la seguridad urbana y la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales en una ciudad que tendrá una exposición internacional inédita durante las próximas semanas.

Como respuesta, las autoridades anticiparon que reforzarán la presencia policial y los controles en distintos puntos estratégicos vinculados a la Copa del Mundo. Mientras tanto, los investigadores trabajan para identificar a los responsables del tiroteo y esclarecer el móvil del ataque.

El episodio ocurrió apenas cinco días antes del inicio del Mundial y, aunque no afectó directamente a ninguna delegación, volvió a poner bajo la lupa las medidas de seguridad en una de las sedes más importantes del torneo que comenzará esta semana en Estados Unidos, México y Canadá.