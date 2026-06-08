Un procedimiento policial realizado en Santa Lucia permitió recuperar una motocicleta que había sido sustraída y culminó con la detención de un joven de 22 años que intentó escapar corriendo por el interior de varios domicilios. El hecho quedó registrado en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia y fue instruido por personal de la Comisaría 29ª.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el móvil H-89 fue comisionado hacia el interior del barrio San Lorenzo debido a la presencia de un sujeto que merodeaba la zona en actitud sospechosa y observaba distintos domicilios.

De este domicilio fue sustraída la moto que luego fue recuperada.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, lograron divisar a un hombre que coincidía con las características aportadas por los vecinos. El sospechoso corría por la vía pública llevando una motocicleta a su lado. Al advertir la presencia policial, abandonó el rodado en el ingreso de una vivienda deshabitada y emprendió la fuga a pie.

La persecución continuó por los fondos de distintas propiedades ubicadas en inmediaciones de las calles Obreros Argentinos y Lima. Tras varios minutos de seguimiento, los uniformados lograron interceptarlo y concretaron su aprehensión en el fondo de un domicilio.

El detenido fue identificado como Kevin Sebastián Benítez, de 22 años.

Mientras se desarrollaba el operativo, se hizo presente el cabo Diego Fernández, a bordo del móvil TH-04, informó que un vecino de Santa Lucía había denunciado la sustracción de una motocicleta.

La Yamaha Crypton sustraída fue abanadonada en una vivienda deshabitada.

Minutos después, el damnificado llegó hasta el lugar del procedimiento y reconoció sin dudas la motocicleta recuperada como de su propiedad.

Debido a que el operativo se desarrolló en una zona considerada hostil y con el objetivo de preservar la integridad física de los efectivos intervinientes y de las personas involucradas, las actuaciones fueron trasladadas a sede policial.

En el procedimiento participaron el cabo Claudio Pelayes y el agente Abel Montiveros, con la colaboración del oficial ayudante Gabriel González y el cabo primero Gustavo Molina.

Posteriormente tomó intervención el ayudante fiscal Gustavo Mendoza, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien fue informado de las circunstancias del hecho. Tras mantener comunicación con el fiscal Cristian Gerarduzzi, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de robo del Código Penal Argentino.