La provincia de San Juan comenzará una semana marcada por el cielo mayormente nublado, temperaturas típicas de la temporada invernal y escasas probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La única excepción se presentaría el jueves, cuando existe una posibilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día.

Para este lunes se espera una jornada con abundante nubosidad durante todo el día. El cielo se mantendrá nublado o mayormente nublado y la temperatura oscilará entre los 9 y los 15 grados. El viento soplará del sector sudeste durante la mañana y rotará al noroeste por la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones.

El martes continuará la estabilidad atmosférica. El SMN anticipa cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con algunos períodos parcialmente nublados por la tarde. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 14 grados. Los vientos serán leves, predominando del sudeste.

Las condiciones se mantendrán similares el miércoles. El organismo nacional prevé cielo mayormente nublado tanto en la primera como en la segunda mitad del día, con temperaturas entre los 9 y los 14 grados. Los vientos oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora, primero desde el sudoeste y luego desde el este.

El jueves aparecerá la única señal de inestabilidad de la semana. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 10 y el 40 por ciento. Sin embargo, hacia la tarde y la noche las condiciones mejorarían con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima prevista es de 7 grados y la máxima alcanzará los 15.

Para el viernes, el pronóstico indica nuevamente condiciones estables. El cielo permanecerá nublado o mayormente nublado y las temperaturas se ubicarán entre los 10 y los 16 grados, la máxima más alta de la semana. Los vientos soplarán desde el noroeste con intensidad leve.

De esta manera, el panorama meteorológico para los próximos días muestra una sucesión de jornadas frescas y con escasa amplitud térmica, dominadas por la nubosidad y sin fenómenos significativos, salvo la posibilidad de lluvias aisladas prevista para el jueves.