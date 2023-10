Desde el Ministerio de Gobierno de San Juan dieron detalles sobre la situación de los sanjuaninos que están en Israel, más precisamente en una zona cercana a la franja de Gaza, ya que el Gobierno Nacional activó el operativo “Regreso Seguro” que repatriará a más de mil argentinos que se encontraban en Israel en el medio del conflicto armado contra Hamás. Sin embargo, los sanjuaninos que viven en la zona comunicaron que por el momento no desean ser evacuados.

El secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan, Marcelo Fretes, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan TV que ya se están realizando algunos viajes mediante los aviones Hércules dispuestos por Nación hacia Italia y de ahí a Tel Aviv.

“No hay sanjuaninos anotados en primera instancia. Hemos pedido la información y sabemos que algunos no quieren volver, pero les explicamos cómo tienen que hacer para registrarse y anotarse en los vuelos de repatriación”, dijo el funcionario.

Además, pudo comentar que el gobernador Sergio Uñac estuvo en contacto con el cónsul argentino en Israel para conocer el estado de los sanjuaninos que están en la zona. Tanto del lado israelí como del palestino. Sin embargo, no hay precisiones oficiales de cuantos sanjuaninos hay residiendo en el lugar del conflicto.

Los sanjuaninos que están en la zona de conflicto pueden contactarse con el Consulado argentino en Tel Aviv o en la representación diplomática argentina en Palestina para pedir su repatriación. De esta manera, aquellos interesados en regresar, tendrán que mandar un mail con sus datos y el lugar geográfico donde se encuentran para coordinar la extracción.

Por último, Fretes explicó que los operativos de rescate tienen prioridad aquellos argentinos que se encontraban de vacaciones o visitando algún pariente. Esto no quiere decir que, argentinos que residan allá no puedan repatriarse, sino que la prioridad es para aquellos que no tienen domicilio registrado en los países del conflicto.