En pleno siglo XXI, algunos países continúan en guerra actualmente por la posesión de tierras, como es el caso de Palestina e Israel. Este sábado a la mañana, se conoció la noticia de que el Estado de Israel había sido bombardeado por la organización terrorista palestina llamada Hamás. Debido a esto, se declaró a Israel en estado de guerra. Un sanjuanino que se encuentra en ese país actualmente, Francisco Zukerman, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cómo se vive entre medio del contexto de guerra que ya dejó un saldo de más de 300 muertos. Incluso, su hermano Guido, se desempeña como soldado en Israel.

Para poner en contexto, Francisco comentó que “el panorama no es para nada alentador, se han informado más de 300 asesinatos y más de 1500 heridos. No se sabe cuántas personas han sido capturadas o tomadas como rehenes”. Además, aseguró que en horas de la mañana del sábado, se encendieron las alarmas en la ciudad que causó el pánico en la gente. “Fueron recibidos muchos misiles en cuestión de minutos por parte de los palestinos y hubo muchas ciudades bombardeadas”. No solamente las ciudades fueron bombardeadas, sino que los terroristas cruzaron los límites a través de tierra y aire por la franja de Gaza.

Explicó que si bien el país ha atravesado a lo largo del último tiempo guerras e intentos de atentados menores, este tomó por sorpresa a toda la sociedad. “Es algo muy triste acá, no pasaba algo así hace mucho”. El hecho ocurrió en la finalización de una fiesta judía, por lo tanto, fue más grave aún porque los palestinos atacaron a la sociedad que estaba reunida, compartiendo un momento en familia.

A su vez, contó la preocupación por uno de los hermanos. Francisco está en Israel con Guido y Tobías. El primero de ellos tiene 23 años y se desempeña como soldado en el ejército de Israel, por lo que será el que esté en contacto con la guerra en primera persona. “Yo personalmente me he preocupado por mis hermanos que viven acá conmigo”. Él se encuentra en una base militar en la cual están centrados en el rescate y por ahora no lo han llamado, pero cree que mañana finalmente tendrá que ayudar en el rescate de víctimas.

Guido Zukerman tiene 23 años y es soldado en el ejército de Israel.

“Es una situación de terror en la cual hay gente que vio morir a su familia, a sus amigos, a quien sea. Hay gente que también fue tomada como como rehén y vivió una situación desesperante. También hay muchos que no solo fueron afectados por los terroristas sino que también sufrieron las consecuencias de los misiles”.

Estos incidentes ocurrieron tras la fiesta judía del Sucot y actualmente, es el conflicto más grave en Israel desde la guerra de Yom Kipur hace 50 años. El primer ministro israelí declaró la guerra y que el estado responderá con más ataques. Por el lado de Israel, hay 250 muertos y más de 1.500 heridos, mientras que por el lado de Palestina, los números son 232 muertos y 1.700 heridos.