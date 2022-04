Ataque de perros: los últimos casos que conmocionaron a San Juan en menos de dos años

El caso del hombre que murió este domingo 3 de abril, después de ser atacado por perros cerca de una escombrera, en Rivadavia, remontó el recuerdo de dos casos que sacudieron a los sanjuaninos en los últimos años. El de Florencia Ledesma y Lara Agüero, dos caras de una misma problemática: la negligencia en el cuidado de animales y la falta de infraestructura para abordarlo.

El más similar, por sus características, es el de Florencia Ledesma. Hecho que ocurrió en noviembre de 2021. La joven albardonera, de 23 años, salió a correr y, también en un descampado, fue atacada por una jauría. En ambos casos, tanto el de Rivadavia como el de Albardón, las víctimas murieron camino al hospital.

Por este caso nadie respondió. Al tratarse de animales sin dueños, la Justicia agotó las instancias de investigación y lo último que quedaba era dar con los perros, pero a pesar de tener las descripciones que brindó el hermano de Florencia, no se encontraron. Fue de esta manera que el caso fue archivado al no poder señalar un culpable, más allá de los animales salvajes.

Anterior al caso de Florencia fue el caso de Lara Agüero, la nena de nueve años que murió después de ser atacada por un perro de raza pitbull, en Rawson. Aquél hecho sucedió en septiembre de 2020. En este caso, al tener un dueño, comenzaron acciones legales contra él. En un principio fue condenado por homicidio culposo, pero finalmente fue excarcelado.

Como respuesta al caso de la niña, ese mismo año, se aprobó la Ley 2190-L conocida como “Ley Lara”,

La “Lay Lara” es la que obliga a los propietarios de perros potencialmente peligrosos a registrar y chipear a los animales de compañía. Esta comenzó a tener vigencia desde marzo del 2022. Para lograr su aplicación, desde la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzaron una campaña de chipeo gratuito.

Otra de las medidas que impulsó la secretaría es el programa “Acompañame”. Este consiste en reforzar el sistema de quirófanos móviles de la provincia para la vacunación y esterilización de los animales de compañía.

El sistema sigue siendo deficiente, los turnos en los centros de zoonosis tardan meses e incluso una vez pasados los periodos de espera, estos no tienen respuesta y pierden vigencia.

A este contexto se le suma la arista de dueños que no llevan a esterilizar a las mascotas. Animales que después son abandonados, se reproducen y conforman estas manadas que en dos años ya se cobraron dos vidas. Cabe recordar además que San Juan no hay "perreras".

Los asociaciones proteccionistas comentaron que no dan abasto con las tareas de rescate y apuntan a estos dos factores: la falta de una infraestructura que responda en tiempo y forma a la tenencia de animales y la irresponsabilidad social de los dueños que no toman recaudos en la crianza, no esterilizan y que además abandonan, extendiendo el problema.

La síntesis

Caso Lara

El perro tenían dueño.

El dueño fue excarcelado.

El caso derivó en la "Lay Lara" que obliga a registrar y chipear a perros potencialmente peligrosos.

Caso Florencia

Perros salvajes.

Sin culpables.

Caso archivado.

Caso en Rivadavia