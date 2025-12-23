Atención sanjuaninos: la UNC tendrá 12 nuevas tecnicaturas a distancia

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se prepara para implementar 12 nuevas tecnicaturas a distancia con un enfoque estratégico en el empleo, la tecnología y la sustentabilidad.

Esta iniciativa, fruto de un año de trabajo entre el rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, propone formatos innovadores con trayectorias cortas y flexibles. El objetivo central es ampliar el acceso territorial y responder a las nuevas dinámicas del mundo del trabajo y los cambios socioculturales,.

Claudia Torcomian, titular de la Secretaría de Asuntos Académicos, destacó que la institución busca ser una entidad en movimiento que atienda a las necesidades de las nuevas generaciones.

El proyecto se enmarca en el programa EDUCA a Distancia, aprobado por el Consejo Superior en 2025, que articula el trabajo entre la mencionada secretaría y el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). Gabriela Sabulsky, directora del SIED, valoró el compromiso docente y la construcción colectiva y colaborativa entre las unidades académicas en el actual contexto universitario.

Las nuevas carreras se diseñaron bajo el Sistema de Créditos Académicos (SACAU), permitiendo la articulación con diplomaturas o la continuidad en carreras de grado mediante el reconocimiento de saberes. Todas las propuestas recibieron acompañamiento tecnopedagógico especializado y seis de ellas contarán con un incentivo económico a término.

La oferta incluye las tecnicaturas en: Asistencia en Investigación Penal (Derecho); Turismo Rural Sustentable (Agropecuarias y UN de Chilecito); Ciencia de Datos para Economía y Negocios (Económicas); Diseño de Productos Digitales (Arquitectura); Educación en Computación (FAMAF y Filosofía); y Diseño Visual (Artes),.

Se suman también: Economía y Finanzas (Económicas); Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales (Escuela Manuel Belgrano); Gestión Pública y Organizacional (Sociales); Gestión de Servicios Odontológicos (Odontología); Comunicación Socioambiental (Comunicación); y Gestión Cultural y Patrimonio (Colegio Monserrat).

Tras ser presentadas ante el Consejo Asesor del SIED, las propuestas deben ser aprobadas por los consejos directivos locales para ser elevadas a la Nación en 2026 e iniciar su funcionamiento.