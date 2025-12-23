Publicidad
Atención sanjuaninos: la UNC tendrá 12 nuevas tecnicaturas a distancia

La Universidad Nacional de Córdoba apuesta a trayectos cortos y flexibles orientados a la demanda laboral del futuro.

POR REDACCIÓN

23 de diciembre de 2025
El Pabellón Argentina es sede de las gestiones del rectorado.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se prepara para implementar 12 nuevas tecnicaturas a distancia con un enfoque estratégico en el empleo, la tecnología y la sustentabilidad.

Esta iniciativa, fruto de un año de trabajo entre el rectorado, las facultades y los colegios preuniversitarios, propone formatos innovadores con trayectorias cortas y flexibles. El objetivo central es ampliar el acceso territorial y responder a las nuevas dinámicas del mundo del trabajo y los cambios socioculturales,.

Claudia Torcomian, titular de la Secretaría de Asuntos Académicos, destacó que la institución busca ser una entidad en movimiento que atienda a las necesidades de las nuevas generaciones.

El proyecto se enmarca en el programa EDUCA a Distancia, aprobado por el Consejo Superior en 2025, que articula el trabajo entre la mencionada secretaría y el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). Gabriela Sabulsky, directora del SIED, valoró el compromiso docente y la construcción colectiva y colaborativa entre las unidades académicas en el actual contexto universitario.

Las nuevas carreras se diseñaron bajo el Sistema de Créditos Académicos (SACAU), permitiendo la articulación con diplomaturas o la continuidad en carreras de grado mediante el reconocimiento de saberes. Todas las propuestas recibieron acompañamiento tecnopedagógico especializado y seis de ellas contarán con un incentivo económico a término.

La oferta incluye las tecnicaturas en: Asistencia en Investigación Penal (Derecho); Turismo Rural Sustentable (Agropecuarias y UN de Chilecito); Ciencia de Datos para Economía y Negocios (Económicas); Diseño de Productos Digitales (Arquitectura); Educación en Computación (FAMAF y Filosofía); y Diseño Visual (Artes),.

Se suman también: Economía y Finanzas (Económicas); Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales (Escuela Manuel Belgrano); Gestión Pública y Organizacional (Sociales); Gestión de Servicios Odontológicos (Odontología); Comunicación Socioambiental (Comunicación); y Gestión Cultural y Patrimonio (Colegio Monserrat).

Tras ser presentadas ante el Consejo Asesor del SIED, las propuestas deben ser aprobadas por los consejos directivos locales para ser elevadas a la Nación en 2026 e iniciar su funcionamiento.

