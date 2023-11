El precio del pan subió considerablemente en San Juan y el kilo se consigue por más de $1.300. La fuerte suba se explica por los aumentos que sufrieron los insumos necesarios para producir este alimento.

La novedad fue confirmada a radio Sarmiento por el presidente de la Cámara de Panaderos de la provincia, Manuel Rodríguez, que afirmó que el kilo de pan alcanzó los $1.330, mientras que las tortitas $90 y las facturas $1.850.

A su vez, Rodríguez explicó que las ventas cayeron un 30% respecto al 2022. "Estamos tratando de recuperar las ventas que perdimos, pero lamentablemente no podemos dejar de aumentar, porque los insumos subieron mucho y muy rápido. Nuestro sector perdió un 30% de ventas y no lo recuperamos más, no es problema de precios, es un problema de poder adquisitivo de la gente", explicó.

En este sentido, es válido destacar que la suba acumulada en lo que va del 2023 del paquete de harina 000 -insumo fundamental para la elaboración del pan-, es del 92,2%; mientras que, a nivel interanual, la cifra alcanza el 107,8%.