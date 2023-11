Tras dos días de que Javier Milei sea el presidente electo de Argentina, el comercio volvió a las actividades luego de un día feriado. Muchos productos sufrieron aumentos de hasta un 40%, pero esto solo se vio reflejado en dos rubros particularmente, perfumería y limpieza. Varios referentes de las Cámaras de Comerciantes de San Juan, dialogaron con DIARIO HUARPE y explicaron cómo se desarrollaron las actividades esta semana y qué productos fueron los que recibieron aumentos. Además, mencionaron que hay empresas de proveedores que decidieron no salir a tomar pedidos y suponen un nuevo aumento.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes de San Juan, explicó que en algunos rubros puntuales ha sido el aumento. “La mayoría ha ajustado los precios, pero por la micro devaluación, esto significa un porcentaje mínimo”, dijo. Además, ratificó que no va a haber un salto muy grande, pero que los aumentos van a ir de la mano, en cuanto el precio del dólar siga en ascenso.

“El rubro de perfumería y limpieza ha aumentado entre un 20 y un 30% en promedio. Colgate ha sido la que más ha sufrido aumentos, de un 50% estamos hablando, mientras que Unilever y P&G un 40%”, dijo Quiroga.

Con respecto a los proveedores de mercadería, tanto Quiroga como Luis Agulles, referente de la Cámara de Comerciantes de Caucete, confirmaron que las decisiones de pasar listas con precios actualizados o no, dependían de cada empresa. El caucetero comentó que una vez que los proveedores habían llegado a los comercios del departamento del este, se enteraron de algunos aumentos que estaban colocando y decidieron dejar de vender y de tomar pedidos. Puntualmente, la empresa Arcor, decidió no salir a vender este martes, lo que tradujeron los comerciantes que se vendrá un importante aumento en sus productos.

En Rawson, el comercio se mantuvo normal y sin grandes variaciones de precios.

Gastón Villordo, representante de la Cámara de Comerciantes de Rawson, dijo específicamente que “hoy está todo normalizado y tranquilo. Esperábamos grandes subas, pero no las hubo, estuvo todo normal”. Desde los proveedores de Buenos Aires, le comentaron que no habían tocado los precios fuertemente. Con respecto al rubro de la indumentaria, Vilordo dijo que todo se manejó con total normalidad y no se aplicaron aumentos a los productos porque en su mayoría son de industria nacional.

“Seguimos con la misma expectativa e incertidumbre con respecto a la situación, Dios quiera que esto siga así. Pero quiero transmitirle tranquilidad a la gente sobre que no se van a aplicar aumentos significativos en un lapso corto de tiempo”, dijo Villordo.

Para finalizar, Quiroga aseguró que este martes ha sido “normal” y que ha habido mucha circulación de dinero en la calle, no tanto así de compras y ventas efectivas. “Si bien todos esperaban aumentos importantes de los precios, no ha sido lo que se esperaba. Ha estado tranquilo y la mayoría está esperando que esta situación se sostenga hasta que asuman las nuevas autoridades”, finalizó.