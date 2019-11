Autorizan la exploración de la mina Hierro Indio al sur de Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Senado de Mendoza aprobó hoy la Declaración de Impacto Ambiental que permite la exploración de la mina de Hierro Indio, ubicada al sur de Mendoza en plena cordillera de los Andes, inactiva hace más de 45 años cuando se frenó la extracción de entre 30 y 60 toneladas de hierro diarias.



Hierro Indio “no incumplirá ninguna de las prohibiciones de la Ley 7722, ya que no utilizará químicos durante la etapa de exploración”, explicó hoy la senadora Gladys Ruiz.



Se trata del primer proyecto de minería metalífera aprobado en Mendoza en los últimos cincuenta años, luego de Sierra Pintada, mina de uranio en San Rafael a principios de los setenta.



“La ciudad de Malargüe, ubicada al sur de Mendoza, espera que se despierte este gigante dormido,y como técnica minera represento la esperanza de la peor contaminación que existe en nuestro país, la desocupación”, indicó Ruiz.



Tras su aprobación en Diputados, la iniciativa contó en el Senado mendocino con 30 votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra, y la firma del gobernador Alfredo Cornejo.



Se espera una inversión de US$ 2 millones durante los próximos tres años para conocer con precisión el volumen de las reservas de hierro existentes.



Tras la exploración, la compañía podrá determinar si el negocio es rentable o no, aunque trascendió que “el yacimiento permitirá un volumen de producción equivalente a un tercio de todo el hierro que importa Argentina”.



El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, dijo que el proyecto de Hierro Indio consiste en la exploración de un área de dos minas ubicadas al suroeste del río Atuel, en el departamento Malargüe, en el yacimiento conocido como Hierro Indio.



“La etapa de exploración consiste en tomar muestras y realizar mediciones, no existe en este caso ni el uso de agua ni de químicos para la perforación”, afirmó Mingorance.



Por su parte la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, destacó que la Declaración de Impacto Ambiental contempla las obligaciones que la empresa deberá cumplir a lo largo del procedimiento en lo que se refiere al cuidado del suelo, del agua y del aire, como así también las etapas de seguridad y señalización”.