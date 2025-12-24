Durante el verano, los argentinos que visiten Brasil podrán realizar pagos directamente en pesos desde sus cuentas locales, una modalidad que ya estuvo vigente el año pasado. Sin embargo, esta posibilidad está limitada exclusivamente a aplicaciones fintech, dejando a las entidades bancarias fuera de esta innovadora operatoria.

El sistema de pagos PIX, que funciona en Brasil desde hace cinco años, permite transferencias cuenta a cuenta en moneda local. En Argentina, un esquema similar llamado Transferencias 3.0 facilita pagos en moneda local también entre cuentas. Desde el año pasado, algunas billeteras digitales habilitaron un mecanismo para que turistas argentinos paguen en Brasil en pesos, mientras que los comercios reciben el importe en reales.

Este método fue impulsado principalmente por billeteras autorizadas para operar con criptomonedas. Detrás de esta operación hay una conversión rápida mediante stablecoins, específicamente USDT, que se compra y vende en cuestión de milisegundos para completar el pago en la moneda local brasileña.

La aceptación entre los turistas argentinos fue notable y para esta temporada se espera que su uso se multiplique, ya que es una opción más conveniente que llevar dólares físicos y cambiarlos por reales, dado que el tipo de cambio oficial suele ser menos favorable.

Además, Mercado Pago se sumó recientemente a esta modalidad, anunciando que sus usuarios podrán usar PIX para compras en Brasil. Esta incorporación generó tensiones con los bancos, cuyos servicios digitales no permiten aún esta modalidad, a pesar de haber negociado con el Banco Central.

Rafael Soto, CEO de MODO, la billetera que agrupa a la mayoría de los bancos, explicó que la negativa del Banco Central radica en que las entidades bancarias no están autorizadas para operar con criptomonedas, lo que impide realizar la operatoria con stablecoins que usan las fintech. "Queremos las mismas condiciones que Mercado Pago para que nuestros clientes puedan operar en Brasil", manifestaron desde MODO a las autoridades.

Se exploró también la opción de realizar la operación cambiaria a través del mercado de contado con liquidación, pero fue rechazada por el Banco Central, que prevé riesgos de un aumento en la brecha cambiaria durante el verano si se habilita esta vía.

Finalmente, el Banco Central autorizó que las transacciones bancarias se canalicen por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero una regulación vigente desde la gestión de Sergio Massa impone una percepción a cuenta de Ganancias sobre estas operaciones. Esto representa un gravamen que encarece las transacciones bancarias en un 20%, haciendo inviable competir con las fintech y billeteras cripto que no enfrentan este costo.

En los últimos días, se mantuvieron negociaciones con ARCA para eliminar esta percepción, pero aún no se logró un acuerdo satisfactorio.

A pesar de estas limitaciones, Brubank es el único banco que ya ofrece el servicio de pago con PIX para sus clientes, permitiendo desde hace meses realizar pagos en Brasil desde cuentas en pesos con su "botón PIX".