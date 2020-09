Barceló sobre los artesanos de la peatonal: "Van a volver, pero de una forma muy cuidada"

Los artesanos de la peatonal están sin trabajar desde diciembre de 2019, en primer lugar por una pausa en sus actividades porque se los desplazó y luego en ninguna de las etapas de la cuarentena administrada pudieron volver.

Frente a lo expuesto por los trabajadores del sector, la secretaria de Turismo y Cultura de Capital, Sandra Barceló, aseguró a DIARIO HUARPE que la actividad de los artesanos va a volver a la peatonal y que si bien por ahora no está aprobada, regresará reglamentada al igual que lo están haciendo las demás actividades.

"Debemos ponernos acuerdo porque de ahora en adelante es la norma la que tiene que regular la actividad. Ellos tienen una ley provincial y tienen una ordenanza, pero la realidad es que no están habilitados para una peatonal donde circula mucha gente y donde tenemos que hacer cumplir además protocolos como el distanciamiento", explicó la funcionaria.

Barceló agregó: "En este momento no están las condiciones para volver a la peatonal, van a volver pero de otra forma. Vamos a tener todos los diálogos que ellos necesiten como siempre hemos tenido. Lugares para trabajar hay, nadie les prohíbe su actividad, lo que no está consensuado es la peatonal".

Según la secretaria, lo que dificulta el acuerdo es la zona donde los artesanos quieren realizar su actividad. "Va a volver de una forma muy cuidada, cuidando a quien transita la peatonal, como lo hacen las otras ferias. Este es un trabajo en conjunto con el Gobierno provincial y como lo hacen en las otras ferias: un policía en la entrada y uno a la salida para controlar la circulación y evitar las aglomeraciones".

"Se hace muy difícil en este momento reglamentar un orden de tránsito de gente en la peatonal, no es que no queramos que trabajen, no es un capricho", aclaró. Esto se debería a que el protocolo por Covid-19 no depende del municipio, sino del comité provincial, por lo que también deben adaptarse a esas medidas.

Por otro lado, Barceló confirmó lo que dijeron los artesanos: que está la posibilidad de habilitar otros lugares, pero que sobre este punto no hay un acuerdo. "Desde el mes de mayo vienen rechazando otros lugares, se les ofreció la sección de la calle Tucumán e Ignacio de la Roza y no se aceptó, lo mismo con la Plaza Laprida y la de Desamparados", dijo.

Por último, la titular de Cultura de Capital habló sobre cómo continúa la fiscalización. Comentó que se hace de mañana y consiste en una visita desde el municipio previamente acordada. En la visita se releva el taller o zona de trabajo y a partir de estos datos están armando un registro permanente de los trabajadores. Este registro les permitiría al municipio saber cuántas personas se dedican a la actividad y a los artesanos les daría algunos beneficios como acceder a una tienda online.