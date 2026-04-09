El Barcelona analiza presentar una denuncia formal ante la UEFA tras el polémico arbitraje en la derrota 0-2 frente al Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

La principal controversia gira en torno a un penal no sancionado por una mano dentro del área de un jugador del Atlético, una jugada que generó fuertes reclamos del equipo catalán y del público presente.

Además, el partido estuvo marcado por otras decisiones discutidas, como la expulsión de Pau Cubarsí tras revisión del VAR, que dejó al Barcelona con diez jugadores y condicionó el desarrollo del encuentro.

Desde la dirigencia, el vicepresidente Rafael Yuste confirmó que el club estudia elevar una queja formal. “Tenemos que denunciarlo porque si no no habrá mejora”, expresó, en medio de un clima de fuerte malestar interno.

El entrenador Hansi Flick también manifestó su enojo y cuestionó el criterio arbitral, especialmente en las jugadas clave que, según su visión, influyeron directamente en el resultado.

El encuentro, disputado en el Camp Nou, terminó con victoria del Atlético gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, en un partido que cambió tras la expulsión del defensor culé antes del descanso.

Más allá del resultado deportivo, la polémica arbitral se instaló como el eje central del análisis posterior y podría escalar a nivel institucional, aunque una eventual queja no modificaría el marcador ni la serie.

Ahora, el Barcelona deberá enfocarse en el partido de vuelta, donde buscará revertir la desventaja en medio de un clima cargado de tensión y cuestionamientos.