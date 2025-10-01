La controversia de este martes comenzó cuando Mercado Pago y Cocos Capital se vieron imposibilitados de operar la venta de dólar oficial, pese a ofrecer el servicio desde la salida del cepo en abril. Ante esta situación el titular de Banco Central de Argentina, Santiago Bausili tuvo que salir a explicar los motivo del corte abrupto de la venta de dólar oficial en dos delas principales billeteras virtuales.

Ante la alarma generada, Bausili explicó que no se trató de una medida nueva, sino de una aclaración sobre el alcance de la normativa vigente: “Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las Alycs no están autorizadas por el BCRA”.

El titular del Central enfatizó: “Simplemente se aclaró una interpretación errónea de una normativa. Afectó operaciones en algunas entidades, pero no tiene nada que ver con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambios”.

Bausili reiteró que el BCRA interactúa únicamente con sus regulados, bancos y casas de cambio, y negó cualquier comunicación directa con las billeteras afectadas: “El BCRA lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio. Nosotros no hablamos con Cocos Capital hoy”.

El presidente del Central recordó que no es la primera vez que surgen malentendidos sobre el mercado de cambios: “El otro día, cuando sacamos una normativa para frenar el rulo, que era un arbitraje nada más, también salió un rumor de que se ponía cepo. Nosotros, desde el día uno, eliminamos restricciones cambiarias cada vez que estaban las condiciones dadas, no sumamos ninguna”.

Sobre los rumores de endurecimiento de controles o medidas adicionales, Bausili aclaró: “El rulo entre dólar oficial y el blue es completamente marginal. No nos afecta”. Y reafirmó: “No hubo ninguna medida tomada hoy y el acceso que tienen las personas humanas al mercado de cambios está inalterado”.

Finalmente, consultado sobre un eventual cambio en el régimen cambiario tras las elecciones presidenciales, el presidente del BCRA fue categórico: “Niego rotundamente que vaya a cambiar el régimen después de las elecciones”. Respecto a las fluctuaciones del dólar oficial y el riesgo país durante la jornada, Bausili destacó: “Son movimientos de mercados normales. No hubo ningún hecho puntual que haya afectado a estas variables”.