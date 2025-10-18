Desde agosto pasado, Franco Mastantuono disfruta de una vida de lujo tras su presentación oficial como jugador del Real Madrid. Recientemente, el exfutbolista de River fue obsequiado con un vehículo de alta gama por parte de BMW, marca alemana que mantiene un acuerdo con el club Merengue.

El jugador posó con el BMW i4 elegido personalmente entre la flota que la marca ofrece a la plantilla madridista. Este modelo, completamente eléctrico, tiene un valor base aproximado de 60 mil euros, equivalentes a unos 100 millones de pesos. Destaca por su interior elegante y equipamiento deportivo de primer nivel, ideal para el joven de apenas 18 años.

Publicidad

La entrega de vehículos tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid, en el marco de la cuarta temporada del convenio entre el club y BMW. Este año, el equipo cuenta con una amplia gama de coches, donde predominan los modelos BMW i7 y BMW XM, que combinan innovación tecnológica y desempeño deportivo.

El BMW iX3, primer vehículo de la nueva generación eléctrica de BMW, también formó parte del acto. Este modelo representa la alianza entre la marca y el club, uniendo la tecnología sostenible con la excelencia deportiva del Real Madrid.

Publicidad

Entre las características destacadas, el BMW i7 incorpora la tecnología eDrive de quinta generación, ofreciendo una gran autonomía y potencia para viajes largos. Por su parte, el BMW XM, primer modelo independiente de BMW M desde el legendario BMW M1, cuenta con un motor híbrido M HYBRID que permite recorrer hasta 88 kilómetros en modo totalmente eléctrico, pensado para desplazamientos urbanos e interurbanos.