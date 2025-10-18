Un consejo práctico compartido en redes sociales promete ayudar a los viajeros a evitar el incómodo asiento del medio sin tener que desembolsar dinero extra. En un video publicado por la cuenta de Instagram “Ingeniero viajero”, se presenta una técnica sencilla para seleccionar mejores asientos en vuelos, trenes o autobuses, sin gastos adicionales.

La estrategia consiste en esperar hasta que queden menos de 25 asientos del medio disponibles para realizar el check-in online. De esta manera, las probabilidades de que los asientos restantes sean los codiciados de pasillo o ventana aumentan notablemente.

En un contexto donde las aerolíneas low cost cobran por la elección anticipada de asiento, este método se ofrece como una alternativa gratuita para quienes buscan mayor comodidad sin costos extra.

El creador del video señala que las compañías aéreas han convertido la selección de asiento en una fuente de ingresos adicional, obligando a los pasajeros a pagar para evitar ubicaciones incómodas como el asiento del medio, que limita el espacio y la movilidad. “Este truco puede representar un ahorro importante a lo largo del año, especialmente para quienes viajan con frecuencia”, explica el influencer.

Además, recomienda realizar el check-in desde una computadora para tener mejor visibilidad y control sobre el mapa de asientos, aunque también es posible hacerlo desde el celular. La clave está en no esperar demasiado, pues si se demora, podrían agotarse los lugares de pasillo o ventana antes de completar el trámite.

El momento ideal para aplicar esta técnica es justo cuando se habilita el check-in, generalmente 24 horas antes del vuelo. Sin embargo, algunos usuarios advierten que la efectividad varía según la aerolínea, ya que algunas bloquean los mejores asientos para quienes pagan o tienen membresías especiales.

Desde su publicación, el video ha acumulado millones de reproducciones y ha sido compartido globalmente. Los viajeros destacan la creatividad del método y la posibilidad de ahorrar, mientras que otros señalan que su éxito depende del tipo de servicio y momento de la reserva.

Entre los comentarios, frases como “Este truco es fantástico” y “Linda forma de burlarte de los que viajan de a 2 o de a 3” reflejan la buena recepción de la técnica. Además, el autor aclara que la estrategia puede aplicarse también en servicios de trenes y autobuses que permiten elegir asiento online.

Más allá del truco, la repercusión del video evidencia un creciente interés por viajar de manera más inteligente, económica y cómoda. En un entorno donde cada detalle puede generar costos adicionales, los usuarios buscan soluciones para optimizar su experiencia sin afectar su presupuesto.

El éxito de “Ingeniero viajero” como referente digital reafirma el debate sobre las prácticas comerciales de las aerolíneas y su impacto en la experiencia del pasajero promedio, poniendo sobre la mesa la necesidad de opciones accesibles para todos.