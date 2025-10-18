Tras los eventos masivos y caóticos que protagonizó Peter Regalos en la Plaza 25 de Mayo y el Parque de Mayo en julio, San Juan se prepara para recibir nuevamente al influencer. Durante las jornadas anteriores, el creativo entregó premios como iPhones, efectivo y hamburguesas, y convocó a una multitud de sanjuaninos.

"Estoy organizando varios eventos y muchas cosas copadas. San Juan fue una locura y tengo ganas de volver a hacer algo en la provincia. Les doy una pista: será cerca de Navidad", confirmó Peter Regalos en Yo Te Invito, programa que se emite por HUARPE TV (19.2 de la TDA). El influencer adelantó que será un evento con sorpresas para sus seguidores, en un formato al estilo navideño: “Un Peter navideño, un Papá Noel de los regalos”, señaló.

Además de los premios materiales, durante el programa Peter presentó su nuevo proyecto: la serie "De seguidor a millonario", donde le enseña a un fanático a desarrollar un negocio. En este caso, Juan fue el afortunado y aprendió a crear un emprendimiento desde cero hasta generar ingresos significativos. Según explicó, el objetivo es fomentar la mentalidad emprendedora y mostrar que es posible aprender a generar dinero de manera práctica. El proceso se documenta en 30 capítulos e incluyó viajes a distintos lugares como Chile, Buenos Aires y San Martín de los Andes, donde Juan recibió orientación paso a paso.

Peter destacó la importancia de brindar confianza y seguimiento a quienes se suman a su proyecto: “Si siguen todos los pasos, pueden generar ingresos reales desde casa”, afirmó. La propuesta no solo premia, sino que también busca impactar en la vida de los jóvenes, fomentando la iniciativa emprendedora y la autoconfianza.

"El regreso de Peter Regalos a San Juan anticipa nuevos proyectos y desafíos. A través de sus redes sociales, el influencer continuará sorprendiendo a sus seguidores, consolidando su presencia e impacto en la provincia y más allá."