Ricardo Arjona continúa consolidándose como un fenómeno imparable en Argentina. El cantautor guatemalteco logró agotar las entradas para diez fechas en el Movistar Arena, lo que lo llevó a sumar una undécima función el 8 de mayo de 2026 en el mismo recinto.

Las entradas para esta nueva presentación, parte de su gira "Lo que el Seco no dijo", estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 16:00 horas, exclusivamente a través de la página oficial del estadio.

Con esta adición, Arjona amplía las oportunidades para sus seguidores argentinos, quienes ya agotaron localidades para los conciertos programados para el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo de 2026.

Este nuevo logro se enmarca dentro de un período de gran éxito internacional para el artista. Recientemente, completó dos shows en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York y ofreció 23 conciertos en el Teatro Nacional de Guatemala, reafirmando su vigencia y popularidad.

El regreso de Arjona a Buenos Aires, con producción a cargo de Fenix Entertainment, promete una experiencia única que combinará sus grandes clásicos con las nuevas canciones de su próximo disco "LO QUE EL SECO NO DIJO".

La conexión entre Arjona y el público argentino es histórica. En 2022, agotó ocho funciones en el Movistar Arena. En diciembre de 2023, llenó dos estadios de Vélez Sarsfield para cerrar su gira "Blanco y Negro". Y en 2006, estableció un récord con 34 shows en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas.