Bodegas argentinas participarán de la feria ProWine China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Veinticuatro bodegas argentinas, acompañadas por Wines of Argentina, participarán desde mañana de la sexta edición de ProWine China en Shanghái, feria anual que reúne a importadores, productores y distribuidores de vino de todo el mundo.



“Resulta imprescindible afianzar la participación de las bodegas argentinas en los principales puntos de encuentro de importadores y distribuidores mundiales para que den a conocer su producto y el Vino Argentino encuentre nuevas posibilidades de expansión", afirmó Alberto Arizu (h), presidente de Wines of Argentina (WofA).



En esta feria, que se realizará del 12 al 14 de noviembre y en la que la participación argentina más que duplicó la cantidad de bodegas inscriptas respecto de la edición anterior, la entidad ofrecerá un seminario sobre vinos de altura.



El mismo será dictado por los educadores especializados Leon Liang (fundador y tutor del Instituto Grapea) y Liu Ling Ling el 13 de noviembre, en el que se presentarán 10 etiquetas de diversas regiones vitivinícolas del país para explicar la altitud como factor diferencial del terroir en Argentina.



Las 24 bodegas participantes serán Andeluna, Barbarians, Estancia Mendoza, Malma, Norton, Bianchi, Corazón del Sol, Diamandes, Felipe Staiti, Finca Las Moras, Finca Quara, Finca Sophenia, Gauchezco, Huarpe, Huentala, Jasmine Monet, Kauzo, Marcelo Pelleriti, Monteviejo, Puerto Ancona, Susana Balbo, Tapiz, Tittarelli y Zuccardi.



Además, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, por segundo año consecutivo WofA participó de China International Import Expo (CIIE), exposición multisectorial dedicada a la importación que organiza el Ministerio de Comercio de China, que se llevó a cabo del 5 al 10 de noviembre en la misma ciudad.



Ambas acciones forman parte de la estrategia de WofA de potenciar la percepción del vino argentino en China, así como también incrementar la distribución y ventas del producto insignia nacional en dicho país.



En los últimos 10 años las importaciones de vino de China crecieron 1.100%, al pasar de 42 millones de litros importados en 2007 a 506 millones en 2018.



En divisas, creció 1.300%, al pasando de US$ 184 millones en 2007 a US$ 2.600 millones en 2018.



Por otro lado, China se ubica como sexto destino de exportaciones de vino argentino en el ranking que encabezan Estados Unidos y Reino Unido.



En 2018, importó US$ 26 millones en vino fraccionado, granel y espumante, con un crecimiento en valor por encima del máximo de volumen registrado en 2016.