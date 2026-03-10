El mercado de motovehículos mostró un fuerte crecimiento en San Juan durante febrero. Según datos del la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en la provincia se patentaron 1.555 motos durante este último mes, más del doble que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 695 unidades.

La variación interanual alcanzó el 123,7%, una suba que refleja el dinamismo que viene mostrando el segmento de las motos en el inicio de 2026. Se trata de un indicador relevante para el mercado de movilidad, ya que el motovehículo suele funcionar como una alternativa accesible tanto para el transporte diario como para el trabajo independiente.

Publicidad

El crecimiento también se observa en la comparación mensual. Entre enero y febrero de este año, el número de motos patentadas pasó de 1.225 a 1.555 unidades, lo que representa una suba del 26,9%.

Otro dato que confirma la tendencia positiva es la comparación bimensual. En los dos primeros meses de 2026 se registraron 2.780 patentamientos en San Juan, mientras que en el mismo período de 2025 habían sido 1.585. Esto implica un incremento acumulado del 75,4%, lo que marca que el año comenzó con un fuerte impulso para el sector.

Publicidad

En el plano nacional, el comportamiento también fue positivo. Durante febrero se patentaron 70.799 motovehículos en todo el país, un 3% más que en enero y un 72,3% más que en febrero del año pasado.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, explicó el fenómeno y señaló que cada vez más personas recurren a este tipo de vehículos.

Publicidad

“Observamos que mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículos, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar, por eso vemos una fuerte demanda de los modelos más pequeños, tendencia que va a continuar los próximos meses”, comentó.

Top cinco de motos más vendidas en el país

A nivel nacional, el ranking de modelos refleja con claridad esa tendencia hacia motos económicas y de baja cilindrada, utilizadas principalmente para movilidad urbana. Las cinco motos más vendidas del país durante febrero fueron:

Honda Wave 110S Gilera Smash Keller KN110-8 Motomel B110 Corven Energy 110

Estos modelos concentran buena parte de las ventas debido a su precio accesible, bajo consumo y mantenimiento económico, factores clave en el actual contexto económico.

Autos: leve crecimiento en San Juan

El comportamiento del mercado automotor en San Juan fue mucho más moderado que el de las motos. Durante febrero de 2026 se patentaron 538 autos en la provincia, apenas por encima de los 535 registrados en febrero de 2025. La variación interanual fue de apenas 0,6%, lo que muestra un mercado prácticamente estable.

Si se analiza el acumulado del primer bimestre, los números también evidencian un crecimiento leve. Entre enero y febrero de 2026 se patentaron 1.430 autos en San Juan, mientras que en el mismo período del año pasado habían sido 1.396 unidades. Esto representa una suba acumulada del 2,4%.

A nivel nacional, el panorama fue algo distinto. En febrero se registraron 42.026 patentamientos de vehículos en todo el país, lo que implicó una caída del 5,7% respecto al mismo mes de 2025.

Las marcas y modelos más vendidos

El ranking nacional de modelos livianos sigue dominado por las pick-ups y los autos compactos. Entre los más vendidos del país durante febrero aparecen:

Toyota Hilux Fiat Cronos Peugeot 208 Ford Territory Ford Ranger

Se trata de vehículos que combinan producción nacional, fuerte presencia en el mercado y una amplia red de concesionarios en todo el país.

En este contexto, desde ACARA remarcaron que el mercado todavía atraviesa un escenario de transición.

“Febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales. Tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales”, explicó Beato.

Sin embargo, el dirigente del sector se mostró optimista respecto al comportamiento del mercado en lo que resta del año.

“Desde Acara continuamos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año será con un buen nivel de actividad y de crecimiento. Luego de la reforma laboral, seguimos ahora con mucha atención todo lo relacionado al capítulo impositivo, que junto con la baja de tasas, que parece haber venido para quedarse, nos hacen ser optimistas de cara a los próximos meses”, concluyó.