Más de 1.500 sanjuaninos no retiraron su Documento Nacional de Identidad durante 2025 en las distintas oficinas del Registro Civil de la provincia. Según datos oficiales del organismo, en total fueron 1.577 los DNI que permanecieron en las dependencias sin ser retirados por sus titulares dentro del plazo establecido. La situación se detectó tras el relevamiento anual que realiza el organismo para verificar la cantidad de documentos pendientes y aplicar el procedimiento correspondiente cuando se cumple el tiempo máximo de resguardo.

Del total registrado el año pasado, 1.200 DNI quedaron sin retirar entre enero y agosto, mientras que otros 377 se sumaron en el período comprendido entre septiembre y diciembre. De acuerdo con la directora del Registro Civil de San Juan, Verónica Benedetto, los números reflejan una problemática que se repite todos los años y que obliga a aplicar el protocolo previsto por normativa nacional.

Publicidad

“Los documentos tienen un período de guarda de un año en las oficinas del Registro Civil. Si el ciudadano no se presenta dentro de ese plazo, el DNI debe ser destruido para evitar cualquier tipo de inconveniente o uso indebido”, explicó la funcionaria a DIARIO HUARPE.

Además, detalló que cuando las oficinas departamentales detectan que un documento no fue retirado dentro del plazo establecido, el material es enviado a la sede central del organismo, donde se lleva adelante el proceso administrativo previo a su destrucción.

“El procedimiento es claro y se realiza de manera periódica. Los DNI que permanecen sin retirar en los departamentos son remitidos a la sede central, donde se verifica la fecha de emisión y se determina si corresponde avanzar con su eliminación”, señaló Benedetto.

Publicidad

Pasaportes sin retirar

La situación también se replica en el caso de los pasaportes. Durante el año pasado se registraron 220 documentos de viaje que no fueron retirados por sus titulares. De ese total, 100 correspondieron al período de enero a agosto, mientras que otros 120 quedaron pendientes entre septiembre y diciembre.

“Si bien la cantidad es menor en comparación con los DNI, también es importante que las personas que tramitan su pasaporte recuerden retirarlo una vez que llega a la oficina correspondiente”, indicó la directora del organismo.

Publicidad

Concientización y recomendaciones

Desde el Registro Civil explicaron que el trámite del DNI y del pasaporte implica una serie de pasos administrativos y logísticos, por lo que la falta de retiro genera gastos y retrasa la disponibilidad de turnos para nuevos solicitantes.

“Cada documento que se emite implica recursos del Estado y un proceso que involucra distintas áreas. Por eso es fundamental que los ciudadanos completen el trámite retirando su documentación”, afirmó Benedetto.

En ese sentido, desde el organismo provincial remarcaron que quienes hayan iniciado un trámite deben consultar en qué estado se encuentra su documento y acercarse a retirarlo a la oficina correspondiente dentro del plazo establecido.

“Invitamos a todos los sanjuaninos que hayan realizado gestiones recientemente a verificar si su DNI o pasaporte ya se encuentra disponible. Retirarlo a tiempo evita tener que iniciar nuevamente todo el procedimiento”, concluyó la funcionaria.