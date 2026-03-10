Las universidades privadas de San Juan registran un crecimiento en las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 y consolidan una tendencia que combina estabilidad en las carreras tradicionales con un creciente interés por propuestas vinculadas a la tecnología.

Autoridades de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y de la Universidad Siglo 21 confirmaron a DIARIO HUARPE que, pese al contexto económico nacional, la demanda educativa se mantiene firme y en algunos casos incluso supera los niveles del año pasado.

Publicidad

Desde la Universidad Católica de Cuyo, el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Mg. Julio Bastías, explicó que hasta el momento el costo de las cuotas no generó una caída en la matrículas. "Los costos no parecen ser una variable de corte porque tenemos la misma cantidad de inscriptos que el año pasado".

Bastías explicó que las carreras clásicas siguen siendo las más demandadas por los aspirantes.

Publicidad

“Las más demandadas siguen siendo las clásicas: Abogacía y Contador, sumando además a las de la Facultad de Ciencias Médicas, Medicina y Enfermería”, señaló.

A estas opciones se suman propuestas que han ganado interés en los últimos años, especialmente en modalidad a distancia. Entre ellas se destacan Criminalística y el Ciclo de Acompañante Terapéutico, que permiten una mayor flexibilidad para quienes trabajan o viven lejos de la capital.

En tanto que desde la Siglo 21, la coordinadora del área de alumnos, Lia de Cara, destacó que el inicio del ciclo lectivo muestra números positivos.

Publicidad

“Este año hemos tenido más, hemos superado el año pasado a la misma época, tenemos un 60% arriba”, aseguró.

Según explicó, la institución mantiene una base sólida de ingresantes en carreras que históricamente concentran la mayor cantidad de estudiantes.

“Higiene y Seguridad, Marketing, Abogacía, Administración y Contador suelen ser las que más alumnos ingresantes tenemos”, detalló.

De Cara agregó que el comportamiento de la matrícula no muestra cambios bruscos entre un año y otro. “No ha habido tanto cambio de un año al otro, siempre son como las carreras estrella”, afirmó.

Nuevas carreras y tendencias tecnológicas

Aunque las carreras tradicionales siguen concentrando la mayor parte de los estudiantes, las universidades privadas también incorporan nuevas propuestas vinculadas a las transformaciones tecnológicas.

En la Universidad Siglo 21, una de las carreras que comienza a ganar interés es la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica.“Se ha ido notando como la tendencia porque hace tres años iniciamos con un solo alumno y hoy tendremos entre 10 y 15 ingresantes”, comentó De Cara.

Por su parte, en la UCCuyo se destaca la Licenciatura en Marketing, que ofrece una Tecnicatura en Marketing Digital como título intermedio que inicia este año. Según Bastías, la propuesta tiene una buena recepción entre los estudiantes y está en auge. “Tiene gran recepción y demanda por parte de los aspirantes”, indicó.

Educación como prioridad

El panorama que muestran ambas instituciones confirma que, incluso en un escenario económico complejo, la educación superior continúa siendo una prioridad para muchos jóvenes sanjuaninos.

Mientras Abogacía, Contador, Marketing y las carreras de salud siguen liderando la matrícula, las nuevas propuestas tecnológicas comienzan a posicionarse como una alternativa en crecimiento dentro de la oferta académica privada de la provincia.