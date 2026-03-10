La decisión del Gobierno de San Juan de avanzar con la eliminación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) abrió un nuevo capítulo en la discusión política. El proyecto enviado por el gobernador Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados propone dejar atrás el mecanismo utilizado en las últimas elecciones y avanzar hacia un nuevo esquema de selección de candidatos dentro de los partidos y frentes electorales.

El proyecto del Ejecutivo para eliminar el Sipad y avanzar hacia un nuevo esquema de selección de candidatos abrió un fuerte debate en la Cámara de Diputados que se plasmó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. La peronista Graciela Seva destacó que el sistema permitió elegir a dirigentes que hoy ocupan cargos; la radical Alejandra Leonardo sostuvo que la iniciativa abre la discusión sobre mejoras electorales; y el bloquista Federico Rizo planteó que el desafío será ordenar las reglas sin limitar la participación ni las opciones para el electorado.

Seva remarcó que el debate no debería limitarse a la lógica de los partidos que actualmente ejercen el poder. “Creo que el debate tiene que ser serio, político, con todos los legisladores y con todas las fuerzas políticas”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que los distintos sistemas electorales tienen limitaciones y que “hay cuestiones que el Código Electoral no garantiza. En las últimas elecciones llevamos candidatos que no fueron los candidatos; pusimos titulares que nunca jugaron como titulares”, ejemplificó.

Desde el oficialismo provincial, la diputada radical Leonardo consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo abre una oportunidad para discutir mejoras en el sistema electoral. “Para mí lo valioso de este proyecto es que da el puntapié inicial para este debate”, señaló.

La legisladora de la UCR sostuvo que el análisis deberá centrarse en encontrar un mecanismo que resguarde principios básicos del proceso democrático. “Si existe otro sistema superador a las internas partidarias, habrá que analizarlo. Ningún sistema es perfecto, todos tienen defectos”, explicó. Además, remarcó que el desafío será encontrar un esquema que asegure la participación política y respete la voluntad del electorado. “Habrá que analizar un sistema que garantice la transparencia y el principio de participación política”, agregó.

Por su parte, el diputado bloquista Rizo puso el foco en uno de los efectos que tuvo el Sipad en la última elección provincial: la posibilidad de que nuevos dirigentes accedieran a competir dentro de sus espacios políticos. “La elección del 2023 permitió también que muchos dirigentes nuevos participen”, señaló el legislador.

Rizo, que integra una generación más joven dentro del Bloquismo, explicó que ese mecanismo permitió que varios dirigentes de su partido se presentaran como candidatos, algo que —según consideró— podría resultar más difícil con otros sistemas. “Participaron un montón de dirigentes como candidatos que creo que con otro sistema no lo podrían hacer”, expresó.

No obstante, el diputado también reconoció que el sistema actual requiere ajustes. “Hay que buscar nuevas reglas para ordenarlo, porque tampoco se puede proponer a la sociedad 20 candidatos por frente”, planteó. Además, advirtió que un esquema demasiado restrictivo podría complicar la dinámica de alianzas electorales, algo habitual en la política actual.

Mientras el proyecto aún no inicia su tratamiento en la Legislatura, el debate promete extenderse durante los próximos meses. La discusión no solo girará en torno a la eliminación del Sipad, sino también a qué modelo electoral podría reemplazarlo y de qué manera garantizar la participación, la transparencia y la representación política en San Juan.

En ese escenario, los distintos espacios políticos comienzan a delinear sus posiciones. Algunos plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de los partidos, mientras que otros apuntan a sistemas mixtos que permitan ordenar la oferta electoral sin cerrar la competencia.

